Adrian Minune este în continuare internat în spital! Manelistul a dezvăluit tot ce s-a întâmplat: „Mai aștept un singur rezultat”

Adrian Minune nu trece printr-o perioadă tocmai bună, căci în urmă cu câteva zile, manelistul a fost internat de urgență la spital, confruntându-se cu probleme de sănătate. La momentul respectiv, cântărețul nu a oferit detalii, abia recent ieșind cu o serie de declarații în mediul online, unde vorbea despre starea sa de sănătate.

Artistul a explicat că se simte bine, iar în prezent urmează un tratament cu antibiotice, aflându-se în continuare internat în spital. De asemenea, acesta a mai precizat că problemele sale au pornit de când a mers în Anglia, acolo unde din cauza condițiilor s-a ales cu un abces.

„Salut dragii mei, fac acest clip pentru fani, pentru prieteni, pentru cumetrii, pentru buni răi, prieteni, dușmani, pentru că toți sunt prieteni până la proba contrarie. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă, merg aici la noi la Ștefănești. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce m-au susținut.(...) Problema mea a fost așa, am fost în Anglia, am cântat 3 zile în același loc și am prins un foarte mare curent, de la acest curent s-a declanșat un abces undeva în corp, a trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt tot pe antibiotice. O să ajung acasă pentru că weekend-ul ăsta sunt în Spania, o să ajung acasă să continui cu antibiotice pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a explicat Adrian Minune, pe pagina personală de Instagram.

Declarațiile lui Adrian Minune, după ce s-a vehiculat că se retrage din industria muzicală

În ultima perioadă, s-a tot vehiculat că Adrian Minune se va retrage din industria muzicală, însă manelistul a dorit să lămurească politicos aceste ”bârfe”, precizând că are de gând să mai încânte publicul cu prestațiile sale mult de timp de acum încolo.

"Dragii mei, fanii mei, vreau să știți că Adrian Minune va cânta încă 10 ani de aici încolo, indiferent cum, pentru că eu am fanii mei, care probabil nu sunt din generația nouă, dar pentru mine este bine. Atunci când cel din generația veche pleacă să îl asculte pe Adrian Minune, pleacă cu 2000-3000 în buzunar, generația nouă pleacă cu 200-300. Vă pup!", a declarat Adrian Minune, la WOWnews.

