Adrian Minune și-a anunțat retragerea! Este vestea momentului: „Nu o să mai cânt”

Adrian Minune se numără printre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară, iar acesta lucru este indicat de cifre, căci melodiile sale fac milioane de vizualizări pe YouTube, iar artistul este invitat la numeroase concerte și evenimente private.

Ei bine, însă, fanii nu o să se mai bucure foarte mult timp de prezența cântărețului la evenimente, căci nu de mult, Adrian Minune a anunțat că se va retrage de pe scena muzicală.

Adrian Minune va mai cânta doar doi ani

Cunoscutul artist spune că va mai cânta doar doi ani de acum înainte, asta pentru că în anul 2024 și-a propus să se retragă de pe scena muzicală, dat fiind faptul că atunci va împlini vârsta de 50 de ani și vrea să se bucure de familia sa, dar și să aibă mai mult timp pentru el.

„În 2024 îmi voi face retragerea. Mai am de trăit încă 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea. De tot ce mă înconjoară, de iarba din curte și să nu mai zic de celelalte. În 2024 nu o să mai cânt.

În 2024 o să împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu de Adriana, de Carmen, de nevastă-mea, de gagicile mele…”, a declarat Adrian Minune, pentru un post TV.

Artistul nu a fost prezent la nunta lui Florin Salam

Nunta lui Florin Salam cu Roxana Dobre s-a numărat printre cele mai așteptate evenimente ale anului 2022, iar printre invitați au fost numai nume unul

și altul din lumea mondenă, dar și din industria muzicală.

Cu toate acestea, fanii au observat că marele absent de la fericitul eveniment a fost chiar Adrian Minune, iar manelistul a explicat și care a fost motivul pentru care nu a onorat cu prezența nunta celor doi proaspeți însurăței.

„Eu am fost plecat în Serbia, a fost o nuntă de am luat-o de anul trecut în care a fost pandemia. Toată familia mea a fost invitată acolo (n.r. nuntă Florin Salam), însă eu nu am putut să ajung deoarece eu nu mă joc cu banii altora. Pentru că unii fac banii mai ușor, iar alții mai greu. Ceea ce vorbesc eu îmi place să fie ștampilă.”, a mai spus Adrian Minune.