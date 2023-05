Adrian Mutu a vorbit despre soția lui! ”Nu știu cât durează!” Declarații surprinzătoare despre relația din acest moment cu Sandra

In articol:

De 10 ani, Adrian Mutu trăiește o poveste de dragoste cu Sandra, femeia care l-a făcut tată pentru a patra oară. ”Briliantul”, considerat ani de zile un adevărat Don Juan în lumea fotbalului din întreaga lume, este, acum, un familist convins, și consideră că relația cu soția lui este una care îl completează pe el cu adevărat.

Adrian Mutu a vorbit despre soția lui! ” Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental”

Adrian Mutu a vorbit despre nevasta lui în podcastul lui Mihai Bobonete și a descris ce simte el în acest moment.

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată e eternă, două persoane, atunci când se iubesc cu adevărat, nu poți să și urăști. Dragostea aia cu foc, când pe oriunde o prinzi, o rupi? Nu știu cât durează, nu am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt ok și în momentul de față. Normal că intervine obișnuința. Bine, nici nu aș vrea să trăiesc tot timpul butterfly-ul ăla. Toți, cu cât înaintăm în vârstă, ar trebui să ne gândim la tot ce am simțit noi când eram mici, toate astea, gata, am fost acolo. Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental”, a spus, Adrian Mutu, cu zâmbetul pe buze.

Adrian Mutu a cerut-o de soție pe Sandra pe o plajă în Belek. ” A fost un moment magic”

Adrian Mutu a vorbit despre soția lui și despre începuturile relației cu ea. În vârstă de 44 de ani, actualul antrenor al Rapidului a dat detalii legate de femeia care i-a schimbat viața.

”La început, am avut o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya.

Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea. Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel.

Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă? A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, i-a dezvăluit Mutu lui Mihai Bobonete.

Adrian Mutu are un băiețel cu Sandra. ” E rapidist și va fi greu să mai schimbe ceva”

Sandra și Adrian Mutu au împreună un băiețel, Tiago, în vârstă de doar 6 anișori! Micuțul îi moștenește talentul și joacă deja fotbal, spre marea bucurie a fostului mare decar român, care, și-ar dori ca măcar unul din copiii săi să fie atras de sportul cu balonul rotund.

” Acum e orice legat de fotbal, chiar dacă e micuț. Are 6 ani și nu se joacă pe tabletă decât FIFA . E rapidist și va fi greu să mai schimbe ceva, pentru că i-a intrat spiritul ăsta ”, a comentat Adi despre puștiul său.