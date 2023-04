Adrian Mutu, dat afară de la Rapid după înfrângerea cu Universitatea Craiova? Cine îi ia locul? Nimeni nu se aștepta să fie chiar el favorit! ”Ar accepta să plece ușor”

In articol:

Probleme mari pentru Adrian Mutu la Rapid. Văzut ca un erou până în play-off, acum, ”Briliantul” nu mai are parte de susținerea suporterilor, iar postul său este deja vizat de altcineva.

Adrian Mutu, dat afară de la Rapid? ” După șase meciuri fără victorie este și normal să cerem o schimbare”

Înfrângerea cu Universitatea Craiova din Superligă, scor 1-3 în Bănie, avea să aducă multe scandaluri în tabăra giuleștenilor. Ca de obicei, primul vizat a fost antrenorul, care, imediat după eșec, a fost apostrofat serios de fani.

Duminică seara, câteva sute de suporteri, cei care au însoțit Rapidul pe arena „Ion Oblemenco”, au scandat împotriva lui Adrian Mutu. „Demisia, demisia!”, „Plecați cu toții, lăsați-ne” și „Rușine să vă fie!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor ”vișiniilor” aflați la fața locului.

Mai mult, azi, reprezentatul galeriei din Giulești a fost și mai virulent la adresa tehnicianului, a declarat Liviu Ungurean pentru Fanatik.

Adrian Mutu [Sursa foto: Instagram]

Adrian Mutu ar putea fi înlocuit cu Marius Șumudică! ” Dacă el va simți că nu mai beneficiază de încrederea acționarilor, sunt convins”

În urma rezultatului din Bănie, Rapid a rămas pe locul 5, cu 28 de puncte, cu doar patru puncte față de Sepsi, ultima clasată din play-off, și, din păcate, nicio victorie în acest „mini campionat”. Poate tocmai de aceea, am început să apară și informațiile bombă legate de o posibilă îndepărtare a staff-ului condus de Adrian Mutu și instalarea unor noi tehnicieni, unul fiind chiar Marius Șumudică, antrenorul saudiților de la Al-Raed, care a lăsat de înțeles că nu se va mai retrage din antrenorat, așa cum declarase în ultimele luni.

„Am o informație potrivit căreia ar fi posibilă instalarea în vara aceasta a unui cuplu Șumudică- Dani Coman (n.r.- ultimul în funcție de conducere, în prezent activează la Hermannstadt). O piedică ar exista: pentru a veni Șumudică, ar trebui să plece Daniel Niculae. Eu nu-i văd colaborând. Ar trebui să plece, alături de Mutu, și Daniel Niculae, pentru a fi posibil acest scenariu pe care l-am pomenit.

Daniel Niculae nu e genul conducătorului «atârnător», care să stea pe un post pentru salariu. În niciun caz! Dacă el va simți că nu mai beneficiază de încrederea acționarilor, sunt convins că ar pleca sau ar accepta să plece ușor”, a precizat jurnalistul Remus Răureanu într-o emisiune la GSP Live.

Adrian Mutu [Sursa foto: Profimedia]

Adrian Mutu, dat afară de la Rapid după înfrângerea cu Universitatea Craiova?! "Eu nu am ce să comentez”

Pe de altă parte, Dan Șucu (60 de ani), unul dintre acționarii Rapidului, nu pare hotărât să facă această mutare și le-ar fi transmis apropiaților că nu a luat în calcul nicio secundă înlocuirea actualului antrenor, dimpotrivă, își dorește o continuitate la echipă. De aceea, a decis să meargă în continuare pe mâna lui Adrian Mutu, în plus, în vară vrea să facă și mai multe investiții în transferuri la Rapid, iar obiectivul va fi unul clar: câștigarea campionatului.

Nici Adrian Mutu nu pare decis să renunțe la Rapid și, după meci, a vorbit despre scandările galeriei. "Eu nu am ce să comentez apropo de reacția galeriei. Atunci când e o criză de rezultate, îmi asum criticile. Cum am spus, criticile din partea suporterilor ar fi bine să ni le însușim și să fim mai buni. Așa cum am făcut meciuri bune și am intrat în play-off, putem să o facem din nou.

Sper să ne revenim repede. Poate lumea se aștepta mai mult. Dacă oamenii sunt nemulțumiți că am stat tot sezonul în TOP 5 și am intrat în play-off, atunci nu am ce să zic. Probabil erau așteptări care nu erau conforme cu realitatea", a declarat Mutu, la conferința de presă de la finalul partidei Universitatea Craiova- Rapiddin Superligă.