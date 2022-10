Adrian Mutu, ”dopat” de mama lui?! Dezvăluiri uluitoare în plin scandal cu Simona Halep! ”Eu am dus în Italia pastilele alea blestemate”

In articol:

Adrian Mutu a sărit în apărarea Simonei Halep (31 de ani, locul 10 WTA), după ce românca a fost depistată cu Ruxadustat, fapt pentru care Agenția Internațională de Integritate din tenis a decis să o suspende provizoriu. Antrenorul Rapidului a trecut și el prin situații similare, și știe ce se petrece în sufletul unui sportiv în aceste momente.

” Eu cred că, ceea ce pot să spun, deocamdată nu știm nimic, mie îmi pare în primul rând rău pentru Simona, prin ceea ce trece. Sigur joacă cel mai greu meci al vieții ei. Sunt alături de ea ca fost sportiv și pentru că e româncă, în primul rând. Dar eu cred că ar trebui să lăsăm organele de abilitate să-și facă datoria. Rămânem alături de Simona, sperăm că vor fi lucrurile mai bune pe viitor ”, a fost comentariu făcut de Adrian Mutu, citat de AS.ro

Mutu, declarație șoc! ”Am fost în iad și m-am întors. A fost groaznic”

Este arhicunoscut faptul că Adrian Mutu a fost suspendat din fotbal de două ori din cauza substanțelor interzise. Prima dată în 2004, pe vremea când evolua la Chelsea, atunci când a fost depistat cu cocaină, iar a doua oară, la Fiorentina, în 2010, cu sibutramină, o substanță folosită în cazurile de slăbit.

”La Chelsea a început adevărata faimă a mea. Transferul acela și suma de 23 de milioane m-au făcut cel mai scump transfer al unui român. Londra, New York și Paris sunt orașe grele și periculoase pentru un adolescent. Te fac să te pierzi, dacă nu ești educat. Aveam 23 de ani și eram recent divorțat. Nu treceam printr-o perioadă extraordinară pe plan emoțional. Aveam un salariu în jur de 4 milioane de dolari pe an, așa că începi să-ți iei zborul și să nu rămâi cu picioarele pe pământ.

Eu nu am fost pregătit și educat pentru succes. Faima și banii m-au luat prin surprindere. Nu aveam pe nimeni lângă mine să gestionez totul. Inevitabil a venit căderea. Am suferit foarte tare. Episodul ”cocaina” a fost o greșeală. Și a venit decăderea. Au fost 6 luni groaznice. Am fost în iad și m-am întors. A fost groaznic. Am rămas singur. A fost o prostie din partea mea, o neatenție colosală din partea mea. Trebuia să fiu mai concentrat pe fotbal. Am trecut prin iad, dar nu am rămas cu această decădere. Am rămas cu faptul că m-am întors. A fost un «comeback» extraordinar și sunt mândru. Nu mulți au reușit să revină”, a spus Mutu la posdcastul lui Măruță.

Adrian Mutu, depistat cu sibutramină la Fiorentina! Medicamentul era folosit la slăbit

În 2010, ”Briliantul”, pe atunci vedeta Fiorentinei, a avut din nou probleme cu dopajul. Mutu a picat testul antidoping efectuat după meciul cu Bari din Serie A, meci in care, ca de obicei, a reusit să înscrie. Substanța găsită în corpul lui,de data aceasta a fost sibutramina, o pastila care anulează senzația de foame.

În presa din perioada respectivă au apărut imediat informații pe marginea acestui subiect, iar una dintre ele făcea referire la faptul la mama lui…Adrian Mutu. Doamna Rodica i-ar fi trimis fiului său medicamentele din țară, pentru ca atacantul să-și revină mai rapid după perioada de convalencență cauzată de o operație la genunchiul drept. Pauza din perioada intervenției chirurgicale și Sărbătorile de iarnă au dus la kilograme în plus pentru decar, astfel că el ar fi fost nevoit să apeleze la suplimentele de slăbit ce conțineau sibutramină!!!

Mama lui Adrian Mutu a fost extrem de afectată. ” Mă rugase Consuelo, soţia lui, să i le duc pentru o rudă de-a ei ”

Imediat, apropiati ai familiei lui Mutu au dezvăluit pentru sport.ro că jucătorul ar fi primit medicamentele pentru slabi, chiar atunci când a implinit 31 de ani, în ziua care a avut loc si meciul cu Bari. Inițial, părinții nu au dat nicio declarație presei, dar apoi, contactată de Libertatea, Rodica Mutu, mama “Briliantului”, a luat asupra ei vina pentru necazul care i-a lovit băiatul. “Eu l-am nenorocit, pentru că eu am dus în Italia pastilele alea blestemate. Mă rugase Consuelo, soţia lui, să i le duc pentru o rudă de-a ei. Din nefericire, le-a luat şi Adi”, a declarat atunci doamna Mutu.

Ce este sibutramina și care sunt consecințele ei pentru sportivi

"Sibutramina este o substanta aflata pe lista WADA si nu avea voie sa o ia in timpul unei competitii sportive. Este adevarat ca Sibutramina se foloseste si pentru slabit, insa ea are si unele efecte stimulente. Printre acestea se numara si stimularea sistemului nervos central, iar jucatorul poate deveni mai agresiv pe teren", a precizat preșe dintele ANAD, atunci când cazul Mutu s-a mediatizat.