Adrian Nartea nu are coronavirus

In articol:

Adrian Nartea este unul dintre cei mai în vogă actori din România. În mediul online au apărut mai multe articole care afirmau că actorul a fost infectat cu noul coronavirus. Mai mult decât atât, aceleași zvonuri susțineau că filmările pentru serialul în care joacă au fost încheiate din cauza infectării sale.

Aflat în vacanță, Adrian Nartea a aflat de zvonuri și mare i-a fost surprinderea. Actorul a mărturisit că nu este și nu a fost infectat cu coronavirus, iar filmările nu au fost încheiate.

„Eram la munte, mă bucuram de soare și de răcoare, împreună cu familia și am văzut cu surprindere câteva articole care susțin că aș fi bolnav. Sunt bine sănătos, nu am și nu am avut COVID”, a declarat Adrian Nartea, pentru protv.ro.

Actorul a adăugat că este foarte atent în această perioadă și ia în serios toate măsurile de protecție. „Urmez sfaturile autorităților și respect distanțarea socială, sunt optimist și cred că dacă urmam îndemnurile autorităților, vom depăși cu bine această perioadă”, a adăugat Adrian Nartea pentru sursa citată.

Adrian Nartea a declarat că se protejează împotriva virusului

Adrian Nartea are un rol de răzbunător în filmul în care joacă, însă în viața reală este soțul perfect. Actorul Adrian Nartea are în spate o carieră de actor, de model, de prezentator tv, însă celebritatea a cunoscut-o abia la 37 de ani. Chiar dacă în filmul în care are rolul principal, Adrian Nartea este un bărbat bogat, dornic de răzbunare, în viața reală, el este un familist. (Citeste si: Silviu Mircescu și iubita lui vor deveni părinți pentru prima dată)

Adrian Nartea este căsătorit de aproape 5 ani cu Alina, o femeie extrem de frumoasă, manechin. De altfel, cei doi s-au cunoscut chiar în timpul unei ședințe foto ce a avut loc în Tunisia. Pe atunci, Adrian activa și el în modeling, iar Alina era stabilită la Milano.

