Adrian Nartea și-a făcut o schimbare surprinzătoare de look! Reacția pe care a avut-o soția actorului când a văzut cum arată: „Ea este șocată”

In articol:

Adrian Nartea are 41 de ani și o carieră de succes în domeniul actoriei. De-a lungul anilor, celebrul actor a interpretat personaje diferite și surprinzătoare în filmele și serialele în care a apărut. Pe lângă mulțimea de roluri pe care le-a avut în viața profesională, bărbatul este un tătic fericit, căci are două fetițe împreună cu soția lui, Alina.

Adrian Nartea și mama fetițelor lui s-au căsătorit în 2014, iar de atunci formează una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul românesc.

Citește și: Cum și-a cerut Adrian Nartea soția în căsătorie? Actorul a ales un mod total inedit: „Inelul îl aveam deja”

După o carieră îndelungată, fanii lui Adrian Nartea l-au confundat adesea cu personajele pe care le-a interpretat de-a lungul anilor. Recent, actorul a decis să este timpul să nu se mai asemene atât de mult cu persoanele fictive din serialele sale, așa că s-a hotărât să facă o schimbare de look. Timp de 2 luni, bărbatul a purtat o mustață artificială, pe care o aplica de fiecare dată când ieșea pe stradă. Adrian Nartea și-a întrebat urmăritorii de pe rețelele de socializare ce părere au despre schimbarea lui, iar apropae jumătate din internauți l-au sfătuit să o păstreze.

Citește și: Cu cine își petrece timpul George Burcea, după despărțirea de Viviana Sposub?! Actorul nu s-a sfiit să arate totul public

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: Putin îi batjocorește pe europeni!- stirileprotv.ro

„Secretul este că am făcut rost de o mustață artificială. Este din păr natural, dar este artificială și o pot atașa. Îmi este mult mai simplu. Penntru că, într-adevăr, lucrurile au fost împărțite. Cam 45% din fani și fane mi-au zis să îmi păstrez mustața, dar în rest au zis să nu. Am zis să găsesc o soluție și am promis că fac o donație atunci când o dau jos. Am dat-o jos și donația rămâne”, a declarat Adrian Nartea pentru Ego.ro.

Adrian Nartea și-a făcut o schimbare de look [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat familia lui Adrian Nartea la schimbarea lui

După ce a luat decizia de a purta o mustață falsă, Adrian Nartea a cerut părerea tutror membrilor familiei sale. Soția actorului, Alina, nu a reacționat așa cum se aștepta el și cum a văzut în videoclipurile virale de pe TikTok, în care soțiile rămân șocate de schimbările partenerilor.

Alina Nartea i-a spus actorului că poate păstra mustața, dar nu părea foarte hotărâtâ. Pe de altă parte, fiicele lui Adi Nartea nu au fost foarte impresionate de schimbarea de look a tatălui lor, dar mustața actorului li se părea amuzantă și se jucau uneori cu ea.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a ales numele copilului: ”Îmi doresc băiat”- radioimpuls.ro

Citește și: Ioana Ginghină a făcut mărturisiri inedite despre copilăria sa! Actrița a spus care este latura pe care și-a dezvoltat-o de mică și care a ajutat-o foarte mult în cariera sa: „Aveam de atunci ceva”

„Am văzut un Tik Tok foarte drăguț. Vine o tipă și zice că cele mai îngrozitoare momente din viața unei soții sunt astea: apare soțul, după ce se bărbierește, cu o mustață și îi zice că se gândește să o păstreze, iar ea este șocată. Soția mea a zis un da așa mai timid, iar fetele nu au avut nicio treabă. Cea mică se mai juca, când o țineam în brațe, cu mustața, dar ca idee eu 40 de ani m-am obișnuit fără mustață. Faptul că am avut mustață două luni de zile a fost doar așa un experiment, drăguț, pe care o să-l mai fac, dar îmi trebuie o motivație, gen un rol. La Chiriac (n.r personajul pe care îl interpretează în piesa de teatru) a fost un studiu de rol, am lăsat mustața, mi-am dat seama cum e, acum am dat-o jos și o aplic când este nevoie” ,a povestit Adrian Nartea.

Adrian Nartea împreună cu soția lui, Alina și fetițele lor [Sursa foto: Instagram]