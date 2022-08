Adrian Năstase a făcut anunțul despre căsătorie! Ce se întâmplă acum în viața fostului politician: „Unele momente de suferință...”

In articol:

Adrian Năstase și soția lui au împlinit 37 de ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. În acest sens, fostul politician a postat un mesaj emoționant în mediul online, în care mărturisește că viața lor a fost un mix de bucurii și suferințe.

Adrian Năstase și Dana, soția sa, trăiesc o poveste de dragoste de 37 de ani. În tot acest timp au trăit o mulțime de clipe frumoase, dar au avut parte și de unele întâmplări nefericite. Proaspăt întorși dintr-o vacanță în familie, nu au putut uita de una dintre cele mai importante zile din viața lor.

Adrian Năstase și Dana au împlinit 37 de ani de la căsătorie

De data aceasta, Adrian Năstase și soția sa, alături de familie, au ales să meargă în vacanță în străinătate. Mai exact, au mers în Grecia, acolo unde au petrecut câteva zile. Cum s-au întors din vacanță, fostul politician a avut grijă să scrie un mesaj special cu ocazia zilei în care s-a căsătorit cu soția sa. Și-au trăit viața împreună, cu bune și cu rele, iar acum prioritatea lor sunt copiii și nepoții.

„Dana și cu mine sărbătorim 37 de ani de când ne-am căsătorit. Au fost ani cu multe bucurii, dar și cu unele momente de suferință. Așa cum uneori apele Dunării cresc, iar alteori scad!

Prioritatea noastră acum o reprezintă viața copiilor și nepoților noștri”, a scris pe Facebook Adrian Năstase, acum ajuns la vârsta de 72 de ani.

De ce a ales Ilie Năstase să meargă în vacanță în străinătate?

În cadrul unei postări pe blogul personal, Ilie Năstase a explicat de ce, anul acesta, a decis să meargă în vacanță în străinătate și nu în România.

„Mai mulți prieteni m-au întrebat de ce am ales să merg, în vacanță în Grecia.

Iată câteva argumente care au contat pentru mine: durata mică a zborului până la Salonic (o ora și 20 de minute), un hotel-pensiune cu 20 de camere la 50 de metri de țărm, prețuri rezonabile la restaurantul hotelului (cu un discount special pentru cei cazați acolo), parcare gratuită în mica localitate din Halkidiki, unde se află hotelul (Andrei a venit cu mașina din România și am putut să mergem în mai multe locuri să le vizităm), locuri de joacă pentru copii, inclusiv piscine. Proiectul respectiv a fost realizat cu fonduri europene și sunt sute de astfel de locații de-a lungul litoralului grecesc.

De ce nu România

Se pare că, pe litoralul românesc, lucrurile nu merg prea bine în acest an. Politica prețurilor, politica investițiilor (cartierele de blocuri construite pe suprafețe mici în nordul litoralului), lipsa infrastructurii adecvate pentru aceste construcții (apă, canal, electricitate), zgomot, lipsa locurilor de parcare, turismul de week end, separarea cazare/restaurante/plaje cu interese divergente, etc. Poate și apropierea conflictului militar din Ucraina. În plus, lărgirea plajei, la Mamaia, a creat un oarecare disconfort.

Sper că cei care gestionează aceste aspecte să caute metodele prin care turiștii români să fie convinși să revină pe litoralul românesc”, și-a încheiat el postarea pe blog.