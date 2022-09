Adrian Năstase, anunț dureros: „A plecat definitiv, în urma unei boli nemiloase”. Vestea a fost dată pe internet

In articol:

Adrian Năstase este în doliu! Astăzi, 1 septembrie, fostul premier a dat o veste pe internet, mai precis că, una dintre bunele sale prietene, Corina Coman pe numele său, a trecut în neființă, după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă.

Corina Coman a fost principalul consilier al lui Adrian Năstase

Adrian Năstase trece printr-un moment greu. Una dintre bunele sale prietene, Corina Coman pe numele său, s-a stins din viață în urmă cu câteva zile. Femeia se confrunta cu o boală nemiloasă de ceva vreme, iar în urmă cu o săptămână, aceasta l-a contactat pe fostul premier, spunându-i atunci că tratamentul nu mai funcționează și știe că nu va mai trăi mult.

Cu doar câteva zile în urmă, Adrian Năstase a fost contactat de către soțul Corinei Coman, acesta transmițându-i că femeia a decedat.

Pe internet, fostul premier a vorbit despre Corina Coman și despre cariera sa strălucită, dar și despre cum aceasta l-a ajutat în multe situații, mai ales din punct de vedere profesional.

„A plecat definitiv, in urma unei boli nemiloase, Corina Coman. A fost consilierul meu principal pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Avea cetătenie română si franceză dar lucrase multă vreme la Bruxelles. Activitatea sa la Bucuresti a fost finanțata de guvernul francez. A avut un rol esential in coordonarea Comitetului inter-ministerial pentru negocieri. O persoană extrem de cultivată, meticuloasă si eficientă. A fost unul dintre acei anonimi care au făcut posibilă finalizarea negocierilor cu UE in 2004.

A fost o prietenă loială si dragă, cu care am tinut apoi legatura de-a lungul anilor. O incurajam să scrie o carte despre experienta ei in România. Nu a mai avut energia necesară. Ultima dată ne-am intâlnit in aprilie, la Paris, cu ocazia unei vizite de participare a mea la o conferintă organizată de revista „Politique internationale”. (...) Am mai fost impreună la Muzeul impresionistilor( Musee d’Orsay), pe care nu-l mai văzusem de mult si la Musee de l’Orangerie pentru a admira noile săli cu nuferii lui Monet. Mergea greu, ajutându-se cu un baston. Impreună cu Philippe Vergne, sotul ei, un cunoscut istoric si cu Jeanne, am fost intr-o brocantă si apoi am luat masa, impreună, intr-un bistrou.

M-a sunat in urmă cu o săptămână să-mi spună că tratamentul nu mai ajută si că stie că nu mai are mult de trăit.

Iar zilele trecute m-au sunat Philippe si Jeanne să-mi spună că a plecat…

Dumnezeu să o odihnească si să-i aline suferintele!”, a scris Adrian Năstase, pe internet.

Adrian Năstase și Corina Coman