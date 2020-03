Adrian Sârbu trage un semnal de alarmă în privința infecțiilor cu coronavirus. Numărul pacienților a încpeut să crească mai repede decât în primele zile. În doar o zi numărul pacienților testați pozitiv a crescut cu 143 de cazuri, total fiind, în data de 23 de martie, de 576 de pacienți, conform informațiilor ofeite de Grupul de Comunicare Strategică.

Adrian Sârbu, mesaj alarmant pe Facebook

Adrian Sârbu a făcut o listă cu câteva soluții care ar ajuta România să treacă cu bine peste acest episod.

„Deşteptarea! Până să murim de virus, o să îngropăm România

Deşteptarea!

Odată cu primii morţi de virus, adevăruri pe care n-am vrut să le vedem vor deveni realităţi:

Într-o săptămână, România va avea peste mia de infectaţi declarati şi zeci de morţi.

Într-o lună, vom număra peste zece mii de bolnavi şi sute de morţi. Vom vedea un vârf al îmbolnăvirilor, zeci de mii, şi al morţilor, în următoarele trei până la şase luni.

Vom trăi o revenire a epidemiei în toamnă. până când vaccinuri şi medicaţii salvatoare vor deveni disponibile.

Un şoc pentru care nu suntem pregătiţi. Black Swan. Vor apărea şi altele, economice, sociale, politice pentru care suntem la fel de nepregătiţi. Disruption.

Lupta cu virusul, aceasta babă-oarbă care îi ucide mai ales pe cei în vârsta, poate dura 6 până la 12 luni. Cu fiecare zi care trece, frica, panica, lipsa de activitate şi bani vor arunca România într-o isterie colectivă, vor revela tot ce poate fi mai rău în om şi societate.

O societete, România, fără lideri, fără planuri şi strategii de criză.

O Românie condusă de un preşedinte şi un prim-ministru ascunşi în palatele şi vilele lui Ceauşescu, care ne transmit ordine prin miliţieni. “Marş în casă!”

O Românie cu bancheri confuzi şi speriaţi de ce va urma.

O Românie în care, azi, puţinii oameni competenţi care mai există în structurile de decizie sunt persiflaţi de impostorii de la butoane, în care mii de medici sunt expuşi la boală şi moarte fără să fie protejaţi, în care angajatorii nu ştiu cu ce îşi mai plătesc angajaţii, iar oamenii, familiile, arestaţi la domiciliu, se întreabă până când le vor ajunge puţinii bani care le-au mai rămas. Soluţii nu au.

De trei luni de zile, auzim şi vedem, cu mici excepţii, promisiuni şi vorbe fără acoperire. Auzim ţipătul surd al unei economii strangulate din panică şi prostie.

Vedem o Românie pe drumul cimitirului.

Deşteptarea, cei care suntem o alta Românie!

Timpul deciziilor se va reduce de la săptămâni şi zile, la ore.

Provocarea e fără precedent, iar parametrii sunt clari.

• Coronavirusul e o gripă peste care 85% din populaţie trece fără urmări, se imunizează, 10% au urmări, iar 5% mor, mai ales bătrâni şi suferinzi de diabet, boli cardiace, pulmonare, imunitate slabă. Dacă nu se inventează un vaccin, 70-80% din noi se vor îmbolnăvi.

• Ce decizie luăm? Amânăm contactul cu boala şi paralizăm economia sau ne asumam morţii, încercând să limităm numărul lor?

• Liderii politici şi de business, în majoritate bătrâni, sunt speriaţi şi panicaţi. Mesajele sunt confuze, aşa cum sunt şi purtătorii.

• Pentru România nu există perspectiva vreunui ajutor extern.

• Disponibilitatea de medicamente, materiale sanitare, măşti, costume, ventilatoare etc, este limitată, dacă nu inexistentă.

• România trebuie trecută peste turbulenţele acestei pandemii, timp în care oamenii se vor imuniza, numărul de morţi trebuie limitat.

• Viata economică şi socială, securitatea alimentară, de sănătate, educaţia trebuie asigurate în această perioadă.

• Reconvertirea modelului economic şi social la noile realităţi ale economiei virtuale sunt obligatorii. Dupa criză, economia va funcţiona altfel.

Ce şi cum trebuie să facem e clar!

Economic şi financiar

• Un stimul urgent acordat economiei, de 10% din PIB, pentru perioada critică, sub formă de plăţi directe ale salariilor, plăţi directe pentru sectoarele din prima linie, comenzi de stat pentru businessuri, mass-media şi alte instituţii de comunicare, subvenţii şi credite de investiţii pentru reconvertirea unor capacităţi de producţie la nevoile de medicamente şi produse medicale, a noilor modele de business virtuale, a sectoarelor critice pentru supravieţuirea autonomă a României

• Asigurarea pentru adulţii salariaţi aflaţi în carantină a salariului integral minim pe economie, fără restricţia de a desfăşura activităţi plătite

• Finanţarea companiilor care decid să-şi continue activitatea folosind un mix de muncă la domiciliu şi muncă la sediu cu comenzi de stat

• Finanţarea învăţământului la distanţă pentru toţi cei 2.000.000 de elevi și studenți

• Subvenţionarea copilului, nu a părintelui, cu minimum un salariu net/economie peste alocaţia de stat

• Încurajarea personalului activ să continue activitatea şi reorientarea celor în şomaj către sectoare aflate în activitate cu cerere de muncă

• Asigurarea resurselor de energie şi a funcţionării utilităţilor, inclusiv prin preluarea temporară a controlului statului asupra acestor sectoare

• Sprijinirea directă cu comenzi, subvenţii şi credite a IMM-urilor

• Finanţarea proiectelor de învăţământ la distanţă şi a reconvertirii profesionale a celor care vor fi concediaţi din sectoare fără viitor dupa trecerea crizei

• Predarea managementului economiei, sănătăţii, finanţelor către manageri şi antreprenori competenţi.

• Subordonarea băncilor comerciale Băncii Naţionale, în vederea asigurării fluxurilor de capital necesar economiei.

Comunicarea:

• Comunicarea trebuie făcută prin instituţiile credibile din media pe care Guvernul are obligaţia să le susţina material, pentru ca orice reacţie incontrolabilă pe social media să poată fi contracarată.

• Un buget de 5000000 euro pe lună, comenzi de stat pentru finanţarea campaniilor de informare şi educare.

• Comunicatorii trebuie să fie credibili, profesionişti, specialişti. Oamenii trebuie să afle în timp real ce îi aşteaptă în fiecare zi, săptămână, lună

• Mesajele trebuie să ofere soluţii pentru întrebările esenţiale: cum ne îngrijim în caz de infectare, pe cine protejăm mai întâi, din ce trăim când suntem bolnavi, cum muncim de acasă, cum ne educăm, cum respectăm instrucţiunile de criză, cum ne destindem.

Medical:

• 1 miliard de euro pe lună alocat pentru cheltuieli în campania anti-virus

• Trecerea controlului medical al campaniei în mâinile specialiştilor medicali, a managerilor de epidemie

• Testarea de urgenţă a celor 50.000 de cadre medicale şi asigurarea condiţiilor de izolare pentru cei infectaţi

• Asigurarea a 50.000 de costume de protecţie şi 100.000 de măşti pe zi pentru personalul medical

• Convertirea paturilor disponibile de spital în paturi de terapie intensive, asigurarea oxigenului şi a aparatelor de ventilaţie. Avem 1.600 de astfel de paturi dotate cu ventilatoare, ne trebuie cel puţin 5.000 până la atingerea vârfului de îmbolnăviri.

• Asigurarea testării extinse a populaţiei, începând cu cei aflaţi la muncă

• Folosirea responsabilă a fondurilor alocate Ministerului Sănătăţii şi nu pentru interese de grup străine campaniei

• Spitale de carantină

• Scheme de medicaţie ambulatorie şi asigurarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu

• Asigurarea şi managementul celorlaslte boli

Administrativ:

• Izolare obligatorie pentru bătrâni şi copii

• Asigurarea supravieţuirii celor 1.500.000 de bătrâni singuri din oraşe şi sate, prin alocarea resurselor financiare şi umane către comunităţi şi încurajarea voluntariatului

• Reunirea, acolo unde se poate, a bunicilor cu nepoţii pentru a elibera pe cei activi din familie

• Urmărirea digitală a respectării condiţiilor de carantină.

România trebuie să iasă întreagă din această criză, imunizată, solidară şi cu o economie funcţională, pregătită pentru noul model post-criză.

Cine face asta?

Poate un guvern de partid sau o clasă politică de politruci controlaţi de securişti să asigure supravieţuirea poporului român în aceste vremuri excepţionale?

Fiecare zi care trece ne va convinge că nu. Dacă nu suntem deja lămuriţi.

La vremuri excepţionale trebuie oameni excepţionali.

Avem nevoie de un plan care să răspundă tuturor întrebărilor şi să ofere soluţiile în zile, în ore.

Avem nevoie de lideri în toate domeniile, care să colaboreze, oameni cu competenţă şi spirit de sacrificiu, care să ne treacă această mare de nelinişti către noul ţărm al existenţei, unde, atâţia câţi vom supravietui, vom trăi altfel.

Dacă aceşti lideri, oameni care există în România, nu ne aratăm, nu ne adunăm să salvăm această ţară cu idei, competenţă şi antreprenoriat, cei care o conduc astăzi o să o îngroape plângându-i de milă. Sau o să facă ce ştiu ei mai bine: o să ne îngroape întâi pe noi, ca sa aibă pe cine da vina.Şi uite aşa, pas cu pas, popor român, o să murim de boală, de foame, omorându-ne între noi! Ca proştii. Câţi vom mai rămâne ne salvează chinezii. Pentru ei, această molimă e o oportunitate.

De ce n-ar fi şi pentru noi? Noi, cei care am construit România democratică şi prosperă, dar am uitat să avem grijă de ea, lăsând-o pe mâna politrucilor şi a securistilor. Noi, cei care ştim şi putem. Resursa umană de care are nevoie România, de care au nevoie familiile, copiii şi batrânii noştri.

Cine se bagă?”, a scris Adrian Sârbu pe contul său de Facebook, criticând măsurile luate, în plină pandemie de coronavirus, de politicieni și liderii de la noi din țară.