Adrian Teleșpan a vorbit despre situația Anei Morodan, deși nu au mai păstrat legătura! Ce spune despre cea care i-a fost cea mai bună prietenă: „Are probleme”

Ana Morodan nu trece printr-o perioadă bună. Tânăra s-a ales cu dosare penale și a fost în arestul oamenilor legii timp de 24 de ore, după ce a fost oprită de autorități în trafic, aceasta aflându-se sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Totuși, în timp ce mulți o pun la zid pe blondină, alții îi iau apărarea și vor să îi fie alături, asta întâmplându-se și în cazul lui Adrian Teleșpan, bărbatul care i-a fost alături Anei timp de 15 ani, cei doi fiind cei mai buni prieteni la un moment dat.

Deși nu au mai păstrat legătura după ce au format o echipă în cadrul emisiunii de aventură, care s-a desfășurat în Asia, tânărul susține că părerea lui despre Ana nu s-a schimbat, în ciuda întâmplărilor din ultima perioadă și, în continuare, blondina este un om minunat, care totuși a greșit, dar chiar și așa, aceasta nu ar trebui pusă la zid, spune el.

„Ana este un om minunat. E o persoană care, ca noi toți, are probleme și fiecare încearcă să și le rezolve cum poate. Dar părerea mea despre ea rămâne la fel de bună. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămâna nu mi-o schimbă cu nimic. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți și să nu se urce beți la volan. E tot ce aleg să comentez pe marginea acestui subiect.

Știu pe propria mea piele că nu am învățat când am fost certat, când mi s-a spus că ar fi mai bine să faci ceva anume. Dar am învățat din propriile greșeli. Cu siguranță, nu cred că un om care greșește trebuie certat. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat cu Ana în ultima vreme, mi-e ușor să înțeleg situația. Dar mi se pare de bun simț să nu comentez, având în vedere și că noi vorbim mai puțin în ultima vreme. Nu știu ce s-a mai întâmplat în viața ei, prin ce fel de evenimente a mai trecut, ce fel de experiențe a mai avut”, a declarat Adrian Teleșpan, pentru Cancan.ro.

Ana Morodan și Adrian Teleșpan [Sursa foto: Captură Asia Express - Antena 1]

Adrian Teleșpan, despre cazul Anei Morodan: „Nu consider că un gest făcut te definește sau trebuie condamnat”

De asemenea, Adrian Teleșpan a ținut să vorbească și despre felul în care celebritatea te poate influența în anumite situații, însă cu toate acestea, tânărul a mai precizat că, totuși, o greșeală nu ar trebui să definească o persoană.

„Îl avem pe Mickael Jackson, care poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Îl avem pe Robie Williams, care s-a sinucis și care poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Nu cred că celebritatea e un factor. Cred, însă, că te poate perturba. Dar depinde de la om la om. Suntem într-un punct al speciei noastre în care toată lumea înnebunește. Nu cunosc pe cineva zdravăn la cap. Chiar mi-ar plăcea să cunosc pe cineva ca să mă duc și să mă inspir și eu un pic. Nu consider că vreun gest făcut te definește sau trebuie condamnat. Toate pornesc de la faptul că părinții ne pedepsesc pentru greșeli. Cred că ar trebui să ne oprim în a ne pedepsi unii pe alții pentru greșelile făcute. Cu siguranță vom fi o planetă mai fericită”, a adăugat acesta.