Adriana Bahmuțeanu a ajuns din nou în fața altarului! Vedeta și iubitul ei s-au logodit la biserică: "Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită!"

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă. Vedeta și actualul ei iubit, George, s-au logodit în urmă cu puțin timp la biserică și au anunțat că vor depune și actele la starea civilă.

Adriana Bahmuțeanu: "Ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia!"

Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei, George, s-au logodit. Bruneta l-a dat uitării pe grecul Nikos Papadopoulos și este mai pregătită ca niciodată să-și întemeieze o familie alături de actualul partener.

Cei doi au mers în urmă cu puțin timp la biserică pentru a primi binecuvântarea preotului și au anunțat că urmează să depună și actele pentru căsătorie, la starea civilă: "N-aduce anul ce aduce ceasul. Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia. Am fost la primărie dar actele nu sunt gata, deci o să depunem ulterior aceste acte. Aşa că am zis să venim la o biserică să primim binecuvântarea. Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită.", a declarat Adriana Bahmuțeanu, potrivit romaniatv.net.

Cum s-au cunoscut Adrianei Bahmuțeanu și viitorul ei soț?

Adriana Bahmuțeanu și viitorul ei soț s-au întâlnit în urmă cu 2-3 luni, atunci când acesta a venit în vacanță în România. Cea care le-a făcut cunoștință a fost chiar Carmen Harra.

Chiar dacă între ei nu a fost dragoste la prima vedere, George spune că atât el, cât și vedeta au simțit că vor să-și întemeieze o familie: "Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing”, este un sentiment comun şi …", a declarat viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu, pentru sursa amintită.

