Adriana Bahmuțeanu, apariție îngrijorătoare, cu masca de oxigen pe față. Fanii au intrat în panică: "Dacă vreți să treceți mai ușor peste sechelele acestei maladii..."

Adriana Bahmuțeanu o postat o fotografie care i-a îngrijorat imediat pe cei de acasă, după ce au văzut-o pe brunetă cu masca de oxigen pe față. Vedeta a ținut, totuși, să îi liniștească pe cei care o urmăresc și să le explice că nu este internată în spital, ci urmează un tratament pentru îmbunătățirea capacității pulmonare.

Adriana Bahmuțeanu, ipostază îngrijorătoare pe rețelele de socializare

Fanii Adrianei Bahmuțeanu au crezut că nu văd bine atunci când vedeta a publicat pe contul ei personal o fotografie cu masca de oxigen la gură. Oamenii de acasă au crezut că bruneta s-a infectat cu COVID-19, așa că i-au transmis mai multe mesaje în care au întrebat-o despre starea de sănătate.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Instagram]

Recent, însă, fosta soție a lui Silviu Prigoană a clarificat situația și a dezvăluit că în imaginea respectivă nu se afla în spital, ci în într-o clinică

privată, unde urmează un tratament pentru îmbunătățirea capacității pulmonare:, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pe contul ei de Instagram.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Instagram]

Adriana Bahmuțeanu a slăbit cu ajutorul unor injecții

Adriana Bahmuțeanu este într-un proces continuu de schimbare, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Invitată în cadrul unei emisiuni tv, vedeta a recunoscut că a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a mai da câteva kilograme jos, iar medicii i-au recomandat o dietă, dar și anumite injecții care anihilează pofta de mâncare: "Sunt într-un proces continuu, mănânc foarte multe vegetale crude, ronțăi câte ceva, mănânc salate și fac niște injecții.

Dimineața mănânc un ou fiert, un măr, un biscuit, fructele e bine să le mănânci dimineața. Eu m-am dus la doctor, am zis că pocnesc, mi-am schimbat toată garderoba, că nu mă mai cuprindea nimic și m-a pus pe dieta asta. Nu te înfometează, am renunțat la pâine, m-am dus cu analizele făcute și injecțiile astea primite anihilează pofta de mâncare din creier. E ultima invenție în materie de slăbit, e brevetată, nu știu cum se numește, dar nu e nimic experimental, se fac timp de șase luni. Îți trebuie rețetă și doar cu recomandarea medicului le iei. Iau vitamine, am un program foarte ok.", a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisunii la care a fost prezentă.