Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri după nunta organizată în secret! De ce s-au cununat în Ucraina și cum au ales ziua evenimentului: "A fost cadoul lui George" | EXCLUSIV

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au avut parte de un weekend de poveste în Bucovina, acolo unde și-au unit destinele. Cei doi au avut cununia religioasă, fiind și un cadou pentru iubitul Adrianei Bahmuțeanu. După cum ne-a spus chiar ea, în exclusivitate, George își dorea foarte mult ca ei să se căsătorească în fața Domnului.

Până când vor organiza petrecerea de nuntă va mai dura, având în vedere că trebuie să găsească o dată potrivită la care să îi aducă împreună pe toți prietenii lor. Tocmai de aceea au preferat să facă acum cununia religioasă și au ales un loc de poveste din Ucraina, Adriana Bahmuțeanu fiind extrem de legată de zona Bucovinei.

Adrian Bahmuțeanu, toate detaliile de la nunta cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit toate detaliile de la nunta ce a avut loc în Bucovina. Cei doi soți au avut parte de o ceremonie restrânsă, alături fiind doar ei și nașii la biserică.

Urmează să se organizeze și pentru pregătirea petrecerii de nuntă, însă mai întâi așteaptă să găsească o dată potrivită pentru toți invitații.

"A fost foarte bine, a fost cununia religioasă. Petrecerea de nuntă o să o facem când o să reușim să găsim un numitor comun ca să-i adunăm pe toți prietenii la un loc. Deocamdată nu am reușit, dar o să vedem când o să fixăm data exactă.

Aici a fost cununia religioasă pentru că noi ne-am dorit să nu trăim în păcat de față cu Dumnezeu. Ne doream să fim cununai la biserică", a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, pentru WOWbiz.ro.

De ce au făcut Adriana Bahmuțeanu și George Revistan nunta în Bucovina

Adriana Bahmuțeanu este foarte legată de zona Bucovinei și mai ales de partea istorică a regiunii, ce se află peste graniță, în Ucraina.

Bunica vedetei era din Bucovina, iar aici și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei.

"Bunica mea era bucovineană, noi acum suntem în Bucovina și am venit să-i arăt lui George, în comuna Cornul Luncii, de unde era bunica mea că avem rude, soldați căzuși pe front și primarul le-a făcut monument și sunt numele puse acolo.

Am venit aici pentru că mă leagă foarte multe amintiri, copilăria mea am petrecut-o în zona aceasta și de Bucovina istorică și acesta a fost motivul pentru care am vrut să venim aici pentru că din câte știu, nu se vor mai face slujbe religioase în limba română, în mânăstirile din Bucovina de Nord, Ținutul Herței pentru că nu o să se mai poată", a mai explicat ea, pentru WOWbiz.ro.

Adrian Bahmuțeanu, semnal de alarmă cu privire la bisericile din Ucraina

Adriana Bahmuțeanu și George Revistan au ales să se cunune religios în Ucraina și dintr-un alt motiv. Slujbele în limba română urmează să fie interzise peste graniță, astfel că minoritățile de români din Ucraina nu vor mai putea aiasta la ceremoniile religioase în limba maternă.

Adriana Bahmuțeanu a tras un semnal de alarmă în acest sens și vine cu un mesaj pentru autorități, recomandând ca bisericile ortodoxe de peste graniță să fie preluate sub tutela Bisericii Ortodoxe Române.

" Este un mesaj, către autoritățile române, care au tot promis că fac lucruri pentru comunitatea românească din afara granițelor țării, din Bucovina istorică. Nu au făcut nimic până acum, iar oamenii aceia, în jur de 500.000 de români care trăiesc în Ucraina și care nu vor mai putea să asculte slujba în limba română. Ordinul dat de sus este să se facă slujbe doar în limba ucraineană și preoților care se împotrivesc li se va pune lacătul pe ușă.

Am vrut să transmitem un mesaj că poate se întâmplă ceva și poate dacă Biserica Ortodoxă Română ar lua aceste biserici sub tutela ei s-ar rezolva problema și ar rămâne în continuare slujba în limba română.

Aceasta ar fi singura soluție ca aceste biserici ortodoxe vechi din Bucovina istorică să treacă în subordinea Bisericii Ortodoxe Române și lucrul acesta se poate face. Fiecare nație trebuie să își păstreze tradiția. Pentru românii care trăiesc dincolo de graniță este o adevărată dramă. Preoții sunt arestați, s-a intrat cu armata în biserici. Nu este o situație foarte plăcută acolo și m-aș bucura ca autoritățile noastre să ia atitudine.

Cununia religioasă este o chestiune care ține de suflet, de comuniunea cu Dumnezeu. Tocmai de aceea ne-am și dorit să venim aici", a mai precizat Adriana Bahmuțeanu.

Nunta în fața lui Dumnezeu, cadou pentru George Revistan de ziua onomastică

Adriana Bahmuțeanu ne-a mai dezvăluit că George Revistan și-a dorit cel mai mult, de ziua onomastică, să facă nunta în fața lui Dumnezeu așa că ceremonia a fost și un cadou pentru persoana iubită.

"A fost cadoul meu pentru soțul meu de Sf. Gheorghe. El și-a dorit foarte mult să ne căsătorim religios, a zis că nu vrea să trăim în păcat și că până ne stabilim noi cu petrecerea de nuntă să facem cununia la biserică. Aceasta a fost dorința lui, a zis că nu îi trebuie nimic, dar vrea ca de Sf. Gheorghe să ne cununăm.

Așa am decis să mergem la Mânăstirea Băncești, este un loc extraordinar, este păcat să se piardă. Preotul vorbește românește impecabil, corul este impecabil. Este foarte posibil ca noi să fim ultimul cuplu căsătorit în limba română pentru că se intră în post și deja primarul din Cernăuți a anunțat că la finalul lunii va închide toate bisericile în limba română, nu le va mai da voie să oficieze slujbe în limba română", a mai povestit Adriana Bahmuțeanu, pentru WOWbiz.ro.