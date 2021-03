Adriana Bahmuțeanu, prezentă la protestul anti-restricții: „Masca mă apără de virus cum mă apără și chiloții la...”

In articol:

România a fost lovită din plin de valul trei al pandemiei, iar ca urmare a crescut numărul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, cazurile grave se înmulțesc alarmant și ajung la spital, pe secțiile de ATI suport COVID, care sunt arhipline.

Medicii cu greu mai fac față, iar sistemul medical este aproape să se prăbușească dacă nu se iau măsuri urgente.

Specialiștii în sănătate spun că doar distanțarea fizică și purtatul măștii ne-ar putea salva, însă oamenii, sătui de această pandemie, nu mai respectă regulile de combatere a răspândirii virusului, iar de asemenea, două tulpini periculoase au acaparat teritoriul țării, cea Sud Africană și cea din Marea Britanie. Sunt principalii factori care au dus la înmulțirea cazurilor. Astfel, autoritățile se văd nevoite să ia măsuri drastice pentru a pune capăt răspândirii virusului. Mai multe orașe sunt în scenariul roșu, unele dintre ele fiind chiar în carantină. Chiar și Capitala riscă acest lucru. Sâmbătă a fost Ziua Internațională a Protestelor, iar oamenii au avut un pretext pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse.

Sute de oamenii s-au strâns la proteste, inclusiv persoane publice, printre care Adriana Bahmuțeanu sau nume sonore din politică, cum este Diana Șoșoacă.

Nimeni de la manifestații nu a purtata masca de protecție și nici nu s-a respectat distanțarea socială. Protestul s-a ținut chiar în ziua în care România a înregistrat un număr record de pacienți internați pe secțiile ATI- 1.324 de bolnavi.

Adriana Bahmuțeanu[Sursa foto: Instagram]

Adriana Bahmuțeanu, protest împotriva măștii chirurgicale: „Nu-mi servește la nimic”

Fosta soție a lui Silviu Prigoană sune că a obosit să poarte masca de protecție și să trăiască cu frica că se poate infecta în orice moment.

A făcut chiar și o declarație controversată în care susține că „masca de protecție o apără de acest virus precum chiloții de viol”. Este furioasă pe autorități că timp de un an au luat doar decizii, spune ea, care nu au ajutat la nimic, ci doar ne-au făcut mai temători.

„Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate” a spus Adriana Bahmuțeanu.

Diana Șoșoacă [Sursa foto: Facebook ]

Diana Șoșoacă nu crede în criza sistemului sanitar: „Rapotările sunt mincinoase! N-au legătură cu adevărul!”

Fostul senator AUR îi îndeamnă pe oameni să încalce restricțiile impuse de autorități pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Ba mai mult, aceasta este covinsă că raportările privind numărul de bolnavi de COVID-19 și de decedați din cauza bolii nu sunt adevărate.

„Pentru aflarea adevărului, încetarea minciunii, aflarea crimelor din spitale, pentru încetarea crimelor din școli... Este o tentativă de omor masca aceea în timpul orelor de sport. Cum își permit să facă așa ceva?

Domnu' președinte să facă bine să vină aici, așa cum a venit în 2018, când s-a dat jos din jilț și a venit să vorbească la Universitate, alături de popor... Să vină domnul Iohannis să vorbească cu poporul român și cu singurul senator care e alături de oameni. Doamna doctor Groșan este un medic adevărat. Face exact ceea ce trebuie să facă un medic(...)

Rapotările sunt mincinoase! N-au legătură cu adevărul! Restricțiile nu au bază legală! Încălcați restricțiile, pentru că vă spune asta un avocat și un senator!”, a spus Diana Șoșoacă.