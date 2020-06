In articol:

Adriana Bahmuțeanu a avut o căsnicie controversată cu Silviu Prigoană. După ani la rând în care au ținut primele pagini alre presei cu despărțirile și împăcările lor, cei doi foști soți și-au spus adio definitiv și fiecare dintre ei și-a găsit liniștea alături de un alt partener.

Adriana Bahmuțeanu are acum o relație stabilă cu grecul Nikos Papadopoulos și este în al nouălea cer alături de el.

”Avem o relaţie bună, consolidată, a trecut perioada aia de fluturaşi în stomac, de îndrăgosteală, suntem practic doi prieteni foarte buni, doi parteneri de viaţă, ne respectăm, ne iubim şi ştim foarte bine ce vrem unul de la altul, ce vrem de la relaţie şi cum ne dorim să ne trăim viaţa, deci practic noi suntem într-un parteneriat domestic foarte, foarte liniştit”, a povestit Adriana Bahmuțeanu pentru Click.

Adriana Bahmuțeanu a ținut relația cu Nikos Papadopoulos departe de ochii curioșilor

Adriana Bahmuțeanu a încercat, pe cât posibil, să nu își expună foarte mult viața personală. „Eu nu am vrut să ne expunem public relaţia tocmai pentru a nu îl expune pe Nikos unor situaţii de scandal televizat sau de alte discuţii. El este artist, are o carieră frumoasă, nu am vrut să îl implic în viaţa mea tumultuoasă. I-am şi explicat lucrul ăsta, că aş vrea să fim discreţi, a înţeles şi dacă nu era chestia cu izolarea de la Techirghiol probabil nici acum nu ar fi ştiut oamenii, publicul larg, că noi suntem împreună…”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu despre relația cu Papadopoulos, pentru sursa mai sus citată.

Adriana Bahmuțeanu, despre o posibilă căsătorie cu Nikos Papadopoulos

„În ceea ce mă priveşte, nu cred că un act de căsătorie mi-ar schimba cumva relaţia! Nu cred că actul ţine o căsnicie, ci parteneriatul domestic. Nu ştiu, habar nu am! Nu m-am gândit dacă o să fac sau nu o nuntă sau să mă căsătoresc, dar oricum nu se poate cu această pandemiei.

Dacă vrei să faci o nuntă nu poţi să aduci doar 50 de persoane, în schimb la un spectacol, aduci 500. M-am gândit că dacă o mai ţine aşa mult cu starea de alertă, i-am şi zis lui Nikos că facem un spectacol în rolurile principale ginerele cu mireasa, naşul cu naşa, socrii, cine mai e pe-acolo şi facem spectacol cu 500 de oameni, punem şi un bilet la intrare, cu preţ modic acolo, în loc de dar de nuntă, să plătească oamenii bilet şi facem nuntă-spectacol”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu, care a divorțat deja de cinci ori, după un mariaj tumultuos cu Silviu Prigoană.