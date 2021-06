Adriana Bahmuțeanu: "Și băiatul meu a fost victima bullying-ului". Ce s-a întâmplat cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană?

Adriana Bahmuțeanu, declarații despre situația în care s-a aflat fiul ei, la o emisiune TV [Sursa foto: Captură tv] 13:20, iun 16, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cunoscută pentru faptul că nu își ține problemele personale departe de ochii presei, invitată într-o emisiune TV, Adriana Bahmuțeanu a tras un semnal de alarmă referitor la "bullying-ul" din școli.

Aceasta a povestit că, pe lângă scandalul și neînțelegerile dintre ea și fostul soț, Silviu Prigoană, unul dintre copiii lor a trebuit să se confrunte și cu o experiență neplăcută, devenind victima violenței colegilor în școala la care învăța.

Cum au reacționat cei doi părinți când au aflat că micuțul lor se confruntă cu "bullying-ul"?

Adriana Bahmuțeanu nu a stat pe gânduri în momentul în care a descoperit situația în care se afla copilul ei, ci dimpotrivă, a făcut imediat demersuri legale, în ceea ce privește instituția de stat la care fiul ei cel mare învăța pe atunci. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că situația a fost destul de gravă, încât, pe lângă plângerile pe care le-a făcut către conducerea instituției, ea a ajuns să apeleze chiar și la Protecția Copilului: "și băiatul meu a fost victima bullying-ului în acea școală. Directoarea acelei școli de stat e la pușcărie acum și i-am făcut dosar penal.”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul aceleiași emisiuni. În urma evenimentului, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană a fost mutat la o școală privată, alături de fratele lui mai mic.

Silviu Prigoană ar fi vorbit cu cei de la conducerea instituției ca să îi restricționeze accesul Adrianei în incintă

Situația dintre cei doi foști soți se pare că este una problematică și în prezent, motiv pentru care Silviu Prigoană nu i-ar permite fostei partenere de viață să se apropie de copii: “Nu i-am văzut deloc. Fostul meu soț a rămas blocat într-o anumită etapă și nu acceptă. Eu nu am acces la acea școală. Le-am făcut notificări. Eu am preferat să închid scandalul ca să nu le fac rău copiilor, pentru că sunt plictisiți de judecător. Nu îmi pot vedea copiii pentru că fostul soț încă îmi face șicane: zice că sunt la școală și că nu poate să mi-i dea, la școala privată nu mă primesc pentru că nu vrea el. Eu stau la poarta școlii și nu mă primește nimeni. Am primit un raport. L-am amenințat cu datul în judecată, dar autoritățile dorm. Protecția Copilului nu mă ajută cu nimic.”, a mai povestit Adriana Bahmuțeanu.

Fiul celor doi nu este unicul caz de "bullying" întâlnit într-o instituție de învățământ, ci dimpotrivă, tot mai mulți părinți ajung să descopere faptul că cei mici sunt agresați fie fizic, fie verbal, în școlile la care învață.