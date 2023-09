Adriana Bahmuțeanu, totul despre viața de femeie măritată: „Sunt mai de modă veche”. Ce activități are vedeta, la câteva luni după ce s-a căsătorit cu George Restivan

In articol:

În luna aprilie a acestui an, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George Restivan, și-au unit destinele într-o biserică din Ucraina. Vara aceasta, cei doi soți și-au petrecut-o în America, alături de cei doi copii ai vedetei din căsnicia anterioară. După ce s-au întors din SUA, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cum arată viața ei, la câteva luni după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale.

Vedeta se declară o soție și o mamă extrem de dedicată familiei, mărturisind că nu se dă în lături de la activitățile casnice, ba chiar își petrece timpul gătind diferite feluri de mâncare și făcând curățenie în casă. Mai mult, vedeta a mărturisit că este foarte ocupată cu treburile gospodărești, însă nu se plânge, căci îi face mare plăcere să fie o femeie de casă, iar soțul ei chiar o laudă pentru talentul pe care îl are în bucătărie.

„Eu sunt femeie de casă, îmi place să gătesc și să am curat în casă. Coșmarul meu este călcatul, dar, de nevoie, calc. Am călcat în vacanță asta de mi-au sărit capacele, că nu aveam suficiente schimburi la copii. Îmi place să decorez, să mențin o atmosfera frumoasă și îngrijită în casă. Lui George îi place cum gătesc deci nu am reclamații. Pun murături, fac borș în casă, deci sunt mai de modă veche. Gătesc ciorbe, tocăniță, deci e ok. Acum, în frigider am mâncare de cartofi și ciorbă de zarzavat acrita cu corcodușe, că nu am avut borș”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Fanatik.ro.

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, George Restivan [Sursa foto: Facebook]

Adriana Bahmuțeanu s-a lăsat pe mâna medicului estetician

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, vedeta a vrut să scape de semnele îmbătrânirii și, recent, a apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Adriana Bahmuțeanu își dorește să rămână veșnic tânără, așa că a trecut printr-o operație de minilifting, care a ajutat-o să scape de riduri și a întinerit-o cu 10 ani.

Vedeta este foarte încântată de modul în care arată după intervenția estetică și le-a povestit fanilor ei cum a decurs totul.

„Vă vine sau nu să credeți, fotografia este făcută în urmă cu două ore, imediat după ce m-am ridicat de pe masă de operație! Sunt împreună cu doctorul Firass Obeidat, un excelent profesionist de chirurgie plastică ce astăzi mi-a efectuat cu succes operația de minilifting facial, o intervenție ușoară, cu anestezie locală care te întinerește cu 10 ani!!! Aș fi o ipocrită să vă spun că am înghițit un bob de mazăre sau că mi-am dat cu nu știu ce creme și arăt mai tânără dar efectul se vede deja și cred că nu e cazul să îmi ascund nici vârsta, nici intervențiile estetice fiindcă oricum adevărul iese la suprafață precum uleiul. Miniliftingul este o operație pe viață, cu efect ireversibil, care șterge anii de pe chip!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook, imediat după ce a ieșit din cabinetul medicului estetician.