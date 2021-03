In articol:

Adriana Popescu, număr inedit la Românii au Talent, sezonul 11. Juraţilor nu le-a venit să creadă ce au văzut în faţa ochilor. Numărul concurentei a fost o surpriză totală.

Adriana Popescu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr inedit pe care nu a vrut să-l dezvăluie juraţilor, atunci când a fost întrebată ce a pregătit pentru concurs. Concurenta a spus că doreşte ca numărul să fie o surpriză.

"Mă numesc Adriana Popescu sunt de la Satu Mare, am 43 de ani şi de meserie sunt arhivar. Eu am mai fost şi în sezonul 6 dacă vă mai aduceţi aminte, atunci am scris din părul fetelor, Românii au Talent şi am întrunit cele cinci fete şi am format un trandafir. A fost un moment unic pe care nu îş voi uita niciodată, eram foarte stresată şi domnul Florin Călinescu a fost singurul care m-a calmat", a mărturisit Adriana Popescu.

Adriana Popescu a venit din Baia Mare la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr surpriză pentru cei patru juraţi: Smiley, Andra, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu. Concurenta a adus în scenă şase fete, care erau îmbrăcate cu rochii lucrate din extensii de păr, realizate chiar de Adriana Popescu, care deşi este arhivar de meserie, are o imaginaţie destul de bogată şi şi-a transformat pasiunea pentru păr în business.

Adriana Popescu, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Adriana Popescu a primit patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11, juraţii fiind impresionaţi de prezentarea de modă adusă de concurentă pe scena emisiunii.

Andra: Încercam să îi spun lui Smiley că eu din ce văd aici sunt rochii peste care ai pus accesorii de extensii de păr

Adriana Popescu: Da, sunt rochiţe făcute din extensii de păr

Andra: A fost ideea ta?

Adriana Popescu: Da

Andra: Deci e incredibil. Sunt curioasă dacă cineva a venit să facă o comandă de rochie de genul ăsta

"E pentru prima oară când văd aşa ceva şi admir creativitatea dumneavoastră", a spus Alexandra Dinu.

Bianca Rus, model în colecţia Adrianei Popescu

Bianca Rus, vedeta care a participat la Bravo, ai stil, emisiune difuzată la Kanal D, a fost prezentă ca model în colecţia cu rochii realizate din păr, pe care Adriana Popescu a prezentat-o la Românii au Talent, sezonl 11.

Bianca Rus, vizibil emoţionată i-a salutat pe juraţi, dar în special pe Smiley, cu care aşteaptă să facă o piesă.

Bianca Rus: Bună seara, mă bucur să fiu alături de voi, te pup, Smiley!

Smiley: Sărut-mâna

Bianca Rus: Nu te-am uitat cu melodia. (Moment în care, Smiley şi-a pus mâinile în cap).

Bianca Rus: Am venit să o susţin pe Adriana, tocmai de la Satu Mare. Este prima mea prezentare de modă, aşa, televizată într-o rochie din păr şi sunt foarte emoţionată, dar fericită. Pupi de la Bia!

Andra: Daa, te pupăm, Bia!

După ce Adriana Popescu şi modele sale au ieşit din scenă, juraţii, Andra, Florin Călinescu şi Smiley, au dezbătut subiectul "cine e Bianca Rus".

"Asta e Bianca Rus? Cine e Bianca Rus?", a replicat Smiley, semn că artistul nu o cunoaşte pe vedeta, care a fost prezentă în această seară pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.