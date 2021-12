Adriana s-a despărțit de Alex de la Puterea Dragostei. Chiar ea a dat vestea: ”Nepotrivirea de caracter și-a făcut simțită prezența”

In articol:

Adriana și Alex de la Puterea Dragostei nu mai formează un cuplu. Chiar concurenta a dat vestea tristă pe contul ei de Instagram, acolo unde a și dezvăluit motivele despărțirii, motivând faptul că nepotrivirea de caracter ar fi singura problemă.

” Pentru ca sunt datoare sa răspund,observ ca sunt din ce in ce mai multe întrebări și meritați explicații,vreau sa va transmit ca nu mai formam un cuplu, nu ne-am înțeles din mai multe capitole,nepotrivirea de caracter si-a făcut simțită prezenta. Restul detaliilor le veți afla in emsiune. Peace and love, multumim ca ne-ați susținut”, a scris Adriana, pe contul ei, după ce a fost întrebată de un internaut, despre relația ei cu Alex.

Adriana și Alex de la Puterea Dragostei au format un cuplu, până de curând

Adriana și Alexandru i-au luat pe toți colegii de competiție prin surprindere, iar pe telespectatori i-au uimit puțin atunci când au anunțat că formează un cuplu.

După multe tachinări, discuții și declarații siropoase, cei doi au făcut pasul cel mare și au format o relație, în ciuda gurilor rele. Au uitat de toate și de toți și și-au dat o șansă, pornind pe un drum împreună. Totuși, relația lor nu a durat foarte mult, căci Adriana a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Alex, din cauza nepotrivirii de caracter, care și-a făcut simțită prezența.Tânăra concurentă a spus clar și răspicat tot ce crede despre povestea pe care a trăit-o cu Alex, dezvăluind public faptul că ei doi nu mai sunt împreună. Mai multe se vor vedea în emisiunea Puterea Dragostei, doar pe Kanal D.