Adriana Simionescu face nuntă și botez în același timp? Fiica cea mică a lui Adrian Minune, totul despre schimbarea radicală a vieții sale

Adriana Simionescu și alesul inimii sale trăiesc o poveste de iubire de ani buni, iar de ceva vreme fericirea lor a căpătat alt sens. Și asta pentru că fiica cea mică a lui Adrian Minune urmează să devină mamă pentru prima dată.

În vara anului viitor, Adriana Simionescu va naște, dar până atunci, spune ea, încearcă să-și onoreze toate evenimentele pe care le are programate, fără, însă, a-și neglija sănătatea.

Adriana Simionescu, deja o mamă grijulie

Căci de când a aflat că poartă în pântec un copil, artista are mare grijă să fie într-o formă de zile mari, să pregătească totul pentru momentul cel mare, dar și să se bucure de această experiență. Mai ales că până acum, fiind în a opta săptămâna de sarcină, nu a întâmpinat deloc probleme specifice femeilor însărcinate.

”Încerc să mă mai mișc printre evenimente și îmi trebuie răbdare. Pe primul lor între carieră și orice altceva este copilul care va veni pe lume atunci când vrea Dumnezeu, nu ai de unde să știi ce se întâmplă atunci, încerc din timp să pregătesc terenul. Sunt cu foarte multă treabă, am ajuns la săptămâna a 8-a. E totul bine, suntem sănătoși, suntem fericiți. Nu am avut deloc stări de rău, nu am absolut nimic. Burtica crește, deocamdată nu se vede cine știe ce. Undeva în vară ar trebui să nasc. Deocamdată nu știu cum voi naște. Nu (n.r. nu-i e teamă de naștere). Cred că toate astea fac parte din viață”, a spus Adriana Simionescu, conform Spynews.ro.

Și pentru că sarcina a luat pe toată lumea prin surprindere, mulți se întreabă dacă fiica cea mică a lui Adrian Minune va face la fel și cu nunta.

Întrebată dacă se va căsători până ce va naște sau dacă va organiza ambele evenimente în același timp, vedeta a spus că deocamdată nu a stabilit nimic.

Vrea să se concentreze pe copilul din burtică și pe starea de bine a acestuia și să fie în continuare discretă cu viața sa personală.

Însă, subliniază că atunci când totul va fi plănuit, împreună cu cel pe care-l va face tată va apărea public și va da tuturor toate detaliile.

”Nu știu încă (nr. când va face nunta), vrem doar să ne bucurăm de perioada asta, să mai ținem puțin cât se poate de liniște, o să venim la toți în parte să vorbim de chestia asta (n.r. la televiziuni), sunt sigură că tata abia așteaptă treaba asta. Vrem momentan să mai ținem puțin liniștea. Momentan n-am postat nici pe Instagram, nici pe TikTok, pe absolut nimic”, a mai zis ea.