Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, a născut! Prima imagine cu micuța: „Bine ai venit pe lume, îngeraș!”

Bucurie mare în familia lui Adrian Minune! Fiica sa, Adriana Simionescu, a născut cu doar câteva ore în urmă! Sora sa, Karmen, este alături de ea în toate aceste clupe unice din viața fiecărei femei.

Tot artista este cea care a pus prima fotografie în mediul online cu nepoata sa, însă a decis că încă nu este momentul să-i fie dezvăluit chipul, având în vedere că a venit pe lume de puțin timp.

Micuța se va numi Noa Zenayda, același nume pe care și fiica Adelinei Pestrițu îl are. Fericită peste măsură pentru că a devenit mătușică de fetiță, artista a postat în mediul online o imagine cu cea mică, aflată la spital, alături de care a scris un mesaj emoționant.

„Bine ai venit pe lume, îngeraș!”, a scris Adriana Simionescu în mediul online.

Adrian Simionescu, declarații emoționante cu doar 10 zile înainte de naștere

Înainte cu câteva zile de a deveni mămică cu acte în regulă, Adriana Simionescu a făcut o serie de declarații emoționante. Fericită peste măsură, dar și foarte emoționată, pe atunci fiica lui Adrian Minune se pregătea intens pentru marele eveniment.

„Mai am 10 zile, fără asta. Sunt pregătită, recunosc că am uitat de bagaj, trebuie să fac un Excel cu tot ce am nevoie, să le pun acolo să nu uit ceva, că într-adevăr așa sunt, las totul pe ultima sută de metri”, a spus Adriana Simionescu în urmă cu doar câteva zile, conform Spynews.

Cine va fi nașa micuței Noa Zenayda?

Nașa fiicei Adrianei Simionescu va fi nimeni alta decât sora sa, Karmen. Artista s-a declarat a fi foarte fericită și nerăbdătoare să-și boteze nepoata, mai ales că micuța a fost atât de mult așteptată de întreaga sa familie.

„Da, eu voi fi și sunt onorată să fac chestia asta și o fac cu tot sufletul pentru că e vorba de sora mea pe care o iubesc cel mai mult”, a mărturisit Karmen Simionescu.