Adriana Trandafir a trecut prin clipe grele! Actrița a avut gânduri negre din cauza dragostei: „Mă gândeam să mă sinucid”

Adriana Trandafir a suferit foarte tare din dragoste atunci când era tânără. Artista a fost acaparată de gândurile negre după ce bărbatul pe care îl iubea s-a însurat cu o altă femeie.

Acesta a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața actriței, pentru că investise foarte multe sentimente în legătura pe care a avut-o cu omul care îi furase inima.

Îndrăgita artistă nu a avut parte de o viață ușoară, ba chiar din contră. [Sursa foto: Facebook ]

Adriana Trandafir, salvată înainte să facă un gest necugetat

Directoarea teatrului Giulești are o carieră de succes și este iubită de o țară întreagă. Chiar dacă actrița are mereu o energie pozitivă și o atitudine optimistă, puțină lume știe că aceasta nu a avut deloc o viață ușoară.

Vedeta a mărturisit cât de mult a afecta-o iubirea, sau mai bine spus trădarea pe care a simțit-o din partea unui bărbat pentru care a făcut foarte multe sacrificii.

„Am mai trăit ceva grav, s-a întâmplat în anul 1985, când am avut actele depuse pentru a pleca în America, unde aveam o poveste de iubire. Cât am luptat, câte am îndurat de la Securitate, nici nu vreau să-mi citesc dosarul. Ani de zile am luptat pentru bani și pentru viză. M-am scos de peste tot, televiziune și radio. Până la urmă am obținut viza și s-a întâmplat ceva, o poveste în care, într-o noapte, a trebuit să iau decizia dacă să plec sau să rămân.

Băiatul pe care-l iubeam acolo nu m-a mai așteptat, se însura cu alta. În noaptea în care am aflat am albit. În România nu mai aveam nimic, fără radio și fără TV, mă certasem cu părinții, aveam doar o rochie de mireasă și verighetele pregătite. Am fost și am depus pașaportul la secția de pașapoarte, am renunțat la viză, spre stupoarea tuturor oamenilor legii care 2 ani au încercat să mă convingă să nu plec. Am lăsat pașaportul acolo, eram debusolată total, mă gândeam să mă sinucid. Mergând pe stradă am dat de doamna Elena Deleanu, directoarea de la teatrul Giulești. Ea mi-a salvat viața. Exact în seara aceea mi-a pus spectacol și m-a salvat”, a dezvăluit Adriana Trandafir, pentru fanatik.ro.

