Afacerea cu care DJ Harra face bani frumoși! Nu e vorba despre muzică, ci total alt domeniu: "Totul a început la vârsta de 19 ani" | EXCLUSIV

Una dintre cele mai cunoscute DJ din România, DJ Harra, Dana Neacșu pe numele real, vorbește despre cum este recunoscută după numele său de scenă, despre faptul că părinții ei adoptivi nu i-au văzut pasiunea pentru muzică ca pe o carieră, dar și despre cum a fost abandonată la naștere, în maternitate.

DJ Harra, afacere în domeniul medicinei

Într-un interviu exclusiv, DJ Harra a mărturisit că nu a avut dorința de a-și cunoaște mama biologică. Cele două n-au păstrat nici o legătură, dar Harra i-a mulțumit mamei sale biologice pentru abandon, menționând că dacă nu lua această decizie, ea "nu devenea persoana care este astăzi". Tot Harra a vorbit și despre strategia de marketing pe care a avut-o pentru care devenit recunoscută, dar și câți bani a câștigat din apariția ei într-o revistă pentru adulți.

DJ Harra iubește muzica, dar mai are o mare pasiune, din care face bani frumoși. Este vorba despre medicină și are și afacere bănoasă în acest domeniu. A povestit cum a început pasiunea pentru acest lucru și cum a evoluat. Vedeta pregătește o nouă afacere, tot în domeniul medicinei.

"Din 2017 am această afacere. Totul a început la vârsta de 19 ani, când nu știai la ce facultate să te duci și prima mea opțiune a fost medicina dintotdeauna. Când am ajuns să depun dosarul, mulți se plângeau că dom'le o să facem bani peste abia 10 ani și o să fie super greu. Eu habar nu aveam. Când am auzit am plecat. Eu am rămas în continuare de tot ce înseamnă medical. În 2017 am făcut această companie care se ocupă cu distribuția de echipamente medicale în mare parte. Adică tot e are nevoie un spital sau o clinică, eu aduc, începând de la o bucată până la o cantitate mare de 2,3 tiruri, de cât are nevoie fiecare de ceva. Ușor, aș vrea să îmi deschid o clinică care se ocupă doar cu echipamente de radiologie sau RMN. Oi vedea dacă există bani pentru asta, dacă se găsesc, că e scump.", a declarat DJ Harra.

DJ Harra i-a mulțumit mamei naturale că a abandonat-o

DJ Harra are o poveste impresionantă de viață. Mama ei a abandonat-o, iar acum, adult fiind, a cunoscut-o. Ce i-a spus când a întâlnit-o este halucinant.

"Nu am fost niciodată supărată pe mama că m-a părăsit. Ba mai mult de atât, după ce am cunoscut-o, i-am mulțumit că m-a abandonat. N-aș fi crescut și n-aș fi fost mai fericită niciodată, decât aici unde sunt acum și cred că Universul lucrează exact așa cum îți e ție cel mai bine la momentul respectiv. Există loc de mai bine și de mai rău, dar momentul în care te afli în viața ta e cel benefic ție.", a mărturisit DJ Harra, la WOWnews.

