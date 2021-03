Agresoarea Mirelei Vaida a acționat cu discernământ! Ce arată rezultatul expertizei psihiatrice

In articol:

Femeia, care a agresat-o, pe celebra prezentatoare TV, Mirela Vaida, a acționat cu discernământ, așa cum arată rezultatul expertizei psihiatrice. Agresoarea a fost supusă unei expertize psihiatrice, în urma incidentului tulburător care a avut loc acum câteva zile în platoul de televiziune de la Acces Direct. Reamintim că, Mirela Vaida a fost atacată cu un bolovan la începutul emisiunii pe care o prezintă, în urmă cu puțină vreme.

Agresoarea Mirelei Vaida a strigat de multe ori că o va omorî pe prezentatoarea TV dacă nu îi dă înapoi o sumă de bani. Ulterior, a ieșit la iveală faptul că femeia o avea ca țintă pe Simona Gherghe, fosta prezentatoare a aceleiași emisiuni. După acel incident, autoritățile au venit și au preluat-o pe agresoare, aceasta fiind dusă la spitalul Obregia din Capitală. Mirela Vaida a mers la poliție și a depus plângere penală împotriva femeii. Prezentatoarea tv susținea că este într-o situație extrem de dificilă.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV, imediat după incident.

Agresoarea Mirelei Vaida

Ce arată rezultatul expertizei psihiatrice

Agresoarea prezentatoarei Acces Direct a fost supusă unei expertise psihiatrice.

Rezultatul acesteia arată că femeia avea discernământ la momentul atacului. Acum, agresoarea va fi pusă sub acuzare pentru infracțiunile de amenințare și distrugere.