Agresoarea Mirelei Vaida, surprinsă în timp ce atacă lumea pe stradă. Incidentul a avut loc în mijlocul Capitalei

Imagini de-a dreptul revoltătoare! Femeia, care a atacat-o pe Mirela Vaida, a fost filmată în timp ce agresa alte persoane pe stradă, în mijlocul Capitalei, ziua în amiaza mare! Adriana Bahmuțeanu este cea care a publicat pe Facebook clipul video șocant! Se poate observa cum agresoarea prezentatoarei TV lovește alți oameni direct în cap.

Atacatoarea a fost lăsată în libertate de autoritățile române, după ce a aruncat cu bolovani în platoul emisiunii pe care Vaida o prezintă. Femeia, care a intrat dezbrăcată în platoul de filmare al emisiunii pe care Mirela Vaida o moderează, nu s-a cumințit deloc! În imaginile de mai jos puteți observa cum aceasta îi lovește pe oameni, pe stradă, fără motiv.

Agresoarea Mirelei Vaida[Sursa foto: Captură Video]

”INCREDIBIL!!! Doar in Romania se poate întâmpla asa ceva!!! Atacatoarea Mirelei Vaida este pe strada, in mijlocul Bucureștiului si agresează alte persoane!!! Chiar nu si-a dat nimeni seama ca reprezinta un pericol public??? Doar la noi nebunii sunt lasati in libertate!!! Priviti si va cruciti!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu, după ce a publicat scenele terifiante.

Atacatoarea Mirelei Vaida, văzută pe străzile din Capitală

Antoanela, atacatoarea Mirelei Vaida, se plimbă nestingherită pe străzile din Capitală, alături de complicea ei, Lămâia. Antoanela a fost eliberată din spital și a fost văzută, alături de Lămâia, la o biserică.

Recent, cele două femei au mers în Capitală, unde au fost văzute de alți cetățeni într-un supermarket.

Reamintim că, Mirela Vaida a fost atacată cu o cărămidă de către o femeie dezbrăcată. Vedeta susținea, după incidental nefericit, că este amenințată, și că atât femeia care a atacat-o, cât și complicea ei ar fi fost puse de cineva.