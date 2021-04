Ai grija de tine asa cum meriti: iata de ce ai nevoie de un gel pentru igiena intima!

Chiar daca este un subiect delicat si mai putin abordat, igiena intima este foarte importanta pentru a mentine prospetimea si a preveni iritatiile, mancarimile, bacteriile, problemele de sanatate sau mirosurile neplacute.

Si, pentru ca pH-ul vaginal este cuprins intre 3.8 si 4.5, in vreme ce pH-ul pielii este de 5.5, nu se recomanda folosirea sapunului obisnuit pentru corp pentru igienizarea zonei intime. Acesta poate perturba flora vaginala naturala, favorizand astfel dezvoltarea bacteriilor daunatoare.

Pentru a asigura curatarea corespunzatoare, ai nevoie de un gel igiena intima. Acesta este un produs special conceput pentru a mentine pH-ul in valorile normale si a elimina riscul efectelor secundare.

Cand ai nevoie de acest produs?

Femeile ar trebui sa introduca in rutina lor zilnica de igiena si utilizarea acestui produs, chiar daca nu au probleme specifice. Este recomandat in mod special in cazul iritatiilor, a mancarimilor, a uscarii zonei vaginale, a mirosurilor neplacute si a infectiilor si se poate folosi in deplina siguranta in timpul sarcinii, a perioadei menstruale sau dupa nastere.

De ce ai nevoie de un gel pentru igiena intima?

Utilizarea acestui produs ajuta la echilibrarea pH-ului vaginal si la prevenirea mancarimilor si a mirosurilor neplacute.

Totodata, sustine dezvoltarea bacteriilor vaginale benefice, precum Lactobacillus, si elimina riscul infectiilor vaginale.

Cum se foloseste produsul?

In timpul dusului, poti lua in palma o cantitate mica de gel pentru igiena intima si poti aplica pe zona exterioara vaginala.

Curatarea se va face cat mai delicat, fara a folosi bureti sau produse abrazive. La final, poti clati foarte bine cu apa curata si calduta. Uscarea zonei se face cu un prosop curat si moale.

Cu produsul adecvat, igiena intima se poate face fara probleme in fiecare zi.

Chiar ai nevoie de acest produs?

Daca esti sportiva sau ai zile aglomerate, vei dori sa ai la indemana un produs care sa iti asigure igiena corespunzatoare, fara riscul reactiilor adverse.

Zona intima este cu mult mai delicata decat restul corpului si, daca vrei sa nu ai probleme vaginale precum infectii, mirosuri neplacute sau mancarimi, ai nevoie de un sapun special conceput. Cu un gel pentru igiena intima iti asiguri curatenia si prospetimea, dar si sanatatea vaginala.

Gel pentru igiena intima versus sapun normal

Folosind sapunul normal care este conceput pentru pielea corpului, igiena organelor genitale externe poate genera mancarimi, uscaciune, iritatii si destabilizarea pH-ul vaginal, iar toate acestea favorizeaza aparitia infectiilor vaginale si a altor probleme vaginale.

Gelul, insa, este suficient de delicat pentru a mentine pH-ul in limitele normale si a curata corespunzator zona. Astfel, se pastreaza flora vaginala buna, se impiedica aparitia bacteriilor daunatoare si te vei simti curata si proaspata dupa fiecare dus.

Produsul de care ai nevoie in perioadele delicate

Daca abia ai devenit mamica pe cale naturala, zona genitala este inflamata si sensibila. Acum ai nevoie de un produs special pentru curatarea delicata si minimizarea riscurilor de iritatii si infectii.

De asemenea, in perioada menstruatiilor, cand organele genitale externe sunt mult mai sensibile, acest produs va deveni extrem de util. Astfel, te vei mentine curata si proaspata si, totodata, vei proteja in modul cel mai adecvat zona.

Indiferent de stilul tau de viata sau de momentul prin care treci, produsele special concepute pentru igiena intima functioneaza in armonie cu corpul tau. Indiferent daca ai o infectie, te confrunti cu disconfort sau vrei doar sa faci un dus, un gel igiena intima disponibil in magazinul online yuga.ro va avea grija de tine, pastrandu-te curata si proaspata!