„Aici voi ține cursul azi” Oana Roman, profesoară la școala unde învață fiica ei? Astăzi a susținut primul curs în fața copiilor

Anul acesta, Oana Roman și-a mutat fiica la o școală privată, de care atât ea, cât și micuța Isa sunt foarte mulțumite. Se pare că notorietatea vedetei nu a fost trecută cu vederea de conducerea instituției, care, iată, i-au propus Oanei Roman să susțină în fața copiilor un curs de bune maniere.

Nu este pentru prima dată când vedeta este pusă în această ipostază. Adesea, în mediul online, oferea admiratorilor săi lecții de bune maniere, etichetă și protocol. Inițiativa sa, ce-i drept, a stârnit un val de reacții în meiul online, dintre cele mai diverse, însă acest lucru nu a făcut-o pe Oana Roman decât să continue să ofere un exemplu de eleganță și să nu răspundă cu aceeași monedă, în cazul celor care au considerat nepotrivită inițiativa sa.

„Aici voi ține azi cu copiii cursul de bune maniere”, a scris Oana Roman în mediul online, arătându-se admiratorilor săi sala unde va avea loc cursul.

Oana Roman, ultimele informații despre starea de sănătate a mamei sale

În urmă cu doar câteva ore, Oana Roman a scris în mediul online un mesaj îngrijorător despre Mioara Roman.

Cu moralul la pământ și cu o stare nu prea bună, vedeta le-a împărtășit admiratorilor ei că mama sa riscă din nou să ajungă la spital din cauza problemelor de sănătate. Cu toate că veștile nu au fost deloc bune, Oana Roman a dat de înțeles că este pregătită să depășesscă cu fruntea sus orice schimbare dificilă care apare în viața ei, știind că soarele va răsări și pe strada sa curând.

„Azi am avut un moment în care am căzut mental un pic pentru mama, iar nu e bine și aștept să vedem analizeze și să decidă doamna dacă trebuie sau nu dusă la spital. Am luat-o pe Isa de la școală și mi-a fugit pământul de sub picioare de oboseală și stres. Se mai întâmplă. Mereu renasc și mai puternică, dar nu pot fi ipocrită să mă arăt vouă în formă dacă nu sunt în formă. Iau o pauză și revin în forță.”, a spus Oana Roman.

