Akebono și Aya erau la începutul relației lor, însă concurentul a fost descalificat, alături de Paul, după o bătaie cu Marinescu. Ajuns acasă, Akebono a încercat să păstreze relația cu Aya, chiar dacă de la distanță. El chiar le-a transmis băieților să o protejeze pe brunetă, nu doar pentru că era iubita lui ci și cea mai mică concurentă, ea având doar 18 ani.

Aya si Akebono au fosrmat un cuplu[Sursa foto: captura Kanal D]

”Aveți grijă de Aya, George, Alex, Nicos, aveți grijă de Aya. Așa firavă cum e ea, chiar mi-e dragă. Îi simt lipsa. Indiferent de situație, ea râdea”, le-a spus într-un mesaj audio, Akebono băieților de la Puterea dragostei.

Se pare că Nicos a avut chiar prea multă grijă de Aya, așa că acum cei doi sunt împreună. Cel puțin așa susține Akebono.

”Eu nu mai vorbesc cu Aya. Din cate știu eu, Aya are acum o relație cu Nicos. Sunt fericiți și să dea Dumnezeu să le meargă bine. Am auzit că se zvonește că Nicos m-a sunat și că s-ar înțelege foarte bine cu mine. Nu m-a sunat, nu am vorbit cu Nicos. Eu nu am nimic împotriva relației lor. Dacă se plac, să le fie de bine. Era frumos însă ca de la bărbat la bărbat, să îmi spună și mie (n.red. Nicos) chiar dacă eram plecat din casă. Eu am protejat-o pe Aya ca să nu plece din emisiune”, a spus Akenobo, despre relația lui Nicos cu Aya.

Aya formeaza acum o pereche cu Nicos[Sursa foto: captura Kanal D]

Aya de la Puterea dragostei, curtată de Nicos imediat după plecarea lui Akebono

De altfel, la scurt timp după plecarea lui Akebono din emisiune, Nicos și-a îndreptat atenția spre Aya și i-a mărturisit că o place. Iar tânăra de doar 18 ani se pare că l-a uitat repede pe Akebono.

Aya este cea mai tânără concurentă de la Puterea dragostei și a reușit să vrăjească mai mulți băieți. Frumoasă și mereu veselă, s-a spus că Aya a reușit la un moment dat să-i atragă și atenția lui George, însă Nicos pare că a ajuns până la urmă la inima ei.