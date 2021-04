Akebono, condamnat la un an de închisoare cu executare! Fostul concurent de la Puterea Dragostei trece prin momente cumplite! EXCLUSIV

In articol:

Gălățeanul Alexandru Claudiu Laurențiu, cunoscut sub porecla de Akebono de la Puterea Dragostei, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru că a condus un automobil cu permisul suspendat. Instanța a dat această decizie dură pentru că tânărul a condus mașina chiar și după ce a fost prins și i s-a întocmit dosar penal.

Decizia judecătorilor în cazul lui Akebono

Hotărârea a fost luată săptămâna trecută și nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

Akebono, condamnat la Galați[Sursa foto: Captură: portal.just]

”Cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen.: În baza art. 335 alin. 2 C. Pen. condamnă inculpatul- ALEXANDRU CLAUDIU LAURENŢIU pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (suspendat). În temeiul art. 60 C. pen. pedeapsa se execută în regim privativ de libertate. În baza art. 398, art. 404 alin. 4 litera e) raportat la art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei minute pentru procuror şi părţi”, se arată în decizia instanței.

Mai are două dosare pe rol

Alexandru Claudiu Laurențiu mai are două dosare pe rol la instanțele din Galați, ambele vizând aceeași infracțiune: conducere fără permis. Unul dintre ele a ajuns la Curtea de Apel, după ce pe fond, Akebono a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare iar acesta a contestat hotărârea. Cel de-al treilea dosar se referă deja la ”concurs de infracțiuni”, noțiune din codul penal care însemană că o persoană a săvârșit mai multe fapte înainte de a fi condamnat definitiv pentru una din ele.

Akebono a fost la Puterea Dragostei

Se pare că Akebono a condus timp de aproape un an și jumătate mașina, deși avea permisul suspendat. Tânărul nici măcar nu se ascundea, el postând pe conturile lui de socializare imagini sau filmulețe în care se afla la volan. Claudiu a fost arestat preventiv la sfârșitul anului trecut, procurorii considerând că actele sale pot reprezenta un pericol pentru cei din jurul lui.

Akebono a fost concurent în show-ul Puterea Dragostei în toamna anului trecut, acolo unde a făcut, la un moment dat pereche cu Aya, însă relația lor nu a durat mai mult de câteva zile.