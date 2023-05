„Alături de el am devenit femeie” Gabriela Prisăcariu va îmbrăca rochia de mireasă pentru a doua oară! Ce reacție a avut Dani Oțil când a auzit vestea

In articol:

Înainte să-l aducă pe lume pe Luca Tiago, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au căsătorit în fața ofițerului de stare civilă, la momentul respectiv decizând să amâne cununia religioasă pentru perioada în care programul le va permite să facă și acest pas foarte important pentru orice cuplu, așa că iată că a venit momentul ca cei doi să se căsătorească și în fața lui Dumnezeu!

Gabriela Prisăcariu și-a ales deja rochia pe care o va purta în ziua cea mare, care va avea loc în vara acestui an. Pentru că îi este atât de drag de ea, a decis să nu mai caute o a doua rochie de mireasă și să se bucure de cea aleasă pe tot parcursul evenimentului.

„Nu, cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea.” , a spus Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu nu a putut să nu împărtășească cu admiratorii săi și reacția lui Dani Oțil, care nu s-a putut abține să nu facă glume pe baza faptului că se căsătorește pentru a doua oară.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct.”, a declarat vedeta.

Mai mult ca niciodată, acum Gabriela Prisăcariu se simte cu adevărat fericită și împlinită. Tânăra mămică este recunoscătoare pentru viața de familie pe care o are și pentru relația cu Dani Oțil, care o împlinește din toate punctele de vedere.

„Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a mărturisit vedeta.