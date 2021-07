Albert Oprea, dezvăluiri fără perdea despre foștii Războinici! „Nu port dusmănie, dar nu rezonez cu ei”

Albert Oprea [Sursa foto: Captură video ] 18:13, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Albert Oprea a fost mărul discordiei din echipa Războinicilor, fiind cel mai contestat concurent și marginalizat de coechipierii săi. A avut mai multe „meciuri” cu colegii de echipă, iar discuțiile în care era implicat erau aproape la ordinea zilei.

Albert Oprea, reacție incredibilă la adresa lui Zanni: „Enervant de...” Ce spune despre foștii săi coechipieri

Invitat în emisiunea lui Teo Trandafir, fostul Războinic a dat cărțile pe față și a spus exact ceea ce crede despre foștii lui colegi de echipă, dar și despre cei care i-au fost rivali.

Tânărul le-a făcut o scurtă caracterizare unor foști colegi de echipă, însă nu la toți a avut numai cuvinte de laudă. Albert Oprea și s-a spus și părerea despre Zanni, cel care a reușit să se întoarcă în România cu trofeul Survivor România. Cât despre Sorin, Starlin, Maria, Mellina si Musty, fostul Războinic nu prea și-ar mai dori să-i revadă.

Citeste si: Adevărul despre noaptea în care Albert Oprea ar fi sărutat-o pe Maria Chițu în somn! Ce este, de fapt, între cei doi foști concurenți de la Survivor România: „E o chestie bolnavă”

„Mellina: Ambitioasa, desi eu nu am fost in relatii foarte bune cu ea, dar nu pot sa nu apreciez ce un om are bun. Nu o sa vorbesc urat despre ea. Nu ii dadeam nicio sansa cand am vazut-o asa micuta, slabuta, dar a facut multe.

Maria Hîngu: Influentabila, usor influentabila.

Sorin: Are si cateva atuuri care l-au ajutat sa mearga destul de departe. E carismatic, vocal, dar e manipulator. E cel mai manipulator om pe care l-am cunoscut, stie cum sa se joace cu oamenii.

Andrei: Sufletist.

Marius: Educat.

Sindy: Sindy… O sa zic atat, personaj. Chiar nu vrau sa pun mai multe despre Sindy

Zanni: Enervant de inteligent.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

La o cafea nu as iesi cu Sorin, Starlin, Maria, Mellina si Musty. Nu port dusmănie, dar nu rezonez cu ei”, a dezvăluit fostul Războinic la Teo Show.

Albert Oprea [Sursa foto: Captură video ]

Albert Oprea: „Mă simțeam foarte pregătit pentru Survivor”

Fostul Războinic a intrat în competiția de supravițuire crezând că are tot ce îi trebuie pentru ca parcusul său în show să fie lipsit de probleme, dar a aflat că are limite de care încă nu știa. Foamea a fost cel mai greu obstacol, iar în prima luni a crezut că nu va reușă să reziste. Totuși, a reușit să ajungă foarte aproape de marele premiu, dar a fost eliminat din cursă chiar înainte de începerea semifinalelor.

Când a ajuns înapoi în România nu i-a venit să creadă câtă lume a venit să-l întâmpine și câți îl aclamau. Albert Oprea consideră că și-a îndeplinit țelu în competiția Survivor România, nu acela de a căștiga, ci de a fi un exemplu pozitiv pentru ceilalți.

Citeste si: Maria Chițu, adevărul despre foștii colegi de la Survivor România! Care este concurentul pe care nu vrea să-l mai vadă vreodată: „Măscărici”

„Cand am intrat ma credeam foarte puternic, credeam ca nimic nu ma poate dobori, probabil si varsta, dorinta de afirmare. Credeam ca am experimentat tot pana acum, eu am lucrat si pe afara, am stat departe de familie si ma simteam foarte pregatit pentru Survivor. Ma gandeam ca trebuie sa iti dea ceva in spatele camerei, ca doar nu mori de foame. Si chiar nu se da nimic in spatele camerelor, am mancat atat de mult cocos acolo… Sunt cativa factori la Survivor care te pot dobori. Primul este foamea. Nu simti in prima faza dorul de casa, presiunea sociala, dar foamea o simti de la inceput. La inceput era entuziasmul, dar foame incepe sa isi faca prezenta dupa cateva zile. Nu vreau sa par eu un erou. Prima luna a fost tragica, poate si pentru ca era socul foarte mare, reward-urile erau foarte mici. La un moment dat m-a strigat domnul Dan si ma duceam spre apa si eram atat de ametit incat ma rugam sa nu cad. Iar ca reward am avut o bucatica de prajitura cu ciocolata.(…)

Ni se spunea ca o sa fim eroi cand ajungem acasa. Cand am auzit „Zanni, Zanni! si apoi am auzit si „Albert, Albert” nu imi venea sa cred. Dintr-un baiat normal, sa ajung sa imi strige lumea numele pe aeroport. Visul meu la Survivor a fost sa dau un exemplu pozitiv, sa fiu un exemplu pozitiv al noii generatii. M-am gandit ca daca nu am castigat nu am cum sa fiu un exemplu, dar multi mi-au spus ca sunt un exemplu si ca i-am influentat pozitiv. Oamenii vor sa imi auda povestea, sa isi faca poze cu mine, sa stea de vorba cu mine”, a mai povestit Albert Oprea la Teo Show.