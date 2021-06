Albert Oprea este nominalizat și riscă eliminarea la Survivor România. Războinicul face un apel disperat către public: „Am o dorință foarte mare!”

Albert Oprea 23:35, iun 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

Războinicii au pierdut cea de-a doua imunitate a săptămânii la Survivor România și au fost nevoiți să facă nominalizări. Albert Oprea a fost propus spre eliminare în unanimitate de către colegii săi.

Albert Oprea este nominalizat la Survivor România

Faimoșii s-au impus în meciul pentru imunitate și trimit un Războinic în cursa pentru eliminare. Elena Marin și Albert Oprea, favoriții publicului la Survivor România, sunt cei doi nominalizați la Survivor România.

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Albert Oprea susține că strategia de vot a fost stabilită de întreaga echipă și nu e afectat de nominalizările primite. El face un apel către publicul de acasă să susțină echipa Războinicilor, pentru a rămâne patru membri în competiție.

„Suntem patru, cum am zis am decis la unison cum e cel mai bine pentru echipă. Dacă așa e cel mai bine, sunt ok cu treaba asta. Nu pot să zic că am emoții sau că mă demoralizează că iar sunt nominalizat. Sper că oamenii de acasă care m-au susținut până în punctul ăsta să o facă și de acum încolo pentru că îmi doresc foarte mult să merg mai departe.

Am o dorință foarte mare de a merge mai departe în competiția asta, să-mi ating scopul. Sper ca oamenii să mă ajute pe mine, cât și echipa pentru că vreau tot în formula asta să ne vedem și săptămâna viitoare. Sper să decidă în favoarea noastră”, a spus Albert Oprea.

Albert Oprea de la Războinici

Războinicii, înfrângere grea la Survivor România

Andrei Dascălu a jucat punctul care ar fi putut trimite meciul în proba de ștafetă, însă nu a reușit egalarea la 9 în duelul cu Zanni de la Faimoși. Albert Oprea a pierdut puncte prețioase pentru tabăra albastră și se învinovățește pentru înfrângere.

„Deși am venit cu gândul de câștiga m-am simțit stângaci pe traseu. La final nu am avut foarte multe șanse să arunc cu bila. Îmi reproșez că am pierdut trei puncte pentru echipa mea. Sunt supărat și mi-ar fi plăcut să câștigăm ambele jocuri de imunitate . Diseară ne votăm, asta mă doare cel mai tare”, a spus Albert Oprea.

Războinicii

Andrei Dascălu: Mie mi-a plăcut traseul, dar înălțimea mea a fost un dezavantaj pentru mine. Am dat cu capul de multe ori, trabuia să merg cocoșat. Faimoșii s-au descurcat mai bine pentru că sunt mai mici decât mine. Am dat totul pe traseu, dar la ultimul punct am ajuns la final și eram haosat. Știam că Zanni a dat bine și am spus că trebuie să mă grăbesc. Îmi asum o mare parte din pierderea de astăzi, pentru că am pierdut cel mai important punct. Îmi pare rău că trebuie să ne nominalizăm.