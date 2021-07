Albert Oprea, mesaj emoționant pentru Maria Chițu! Ce i-a spus înainte să plece de la Survivor: „Ai ales să te îndepărtezi...”

Albert Oprea, mesaj pentru Maria Chițu [Sursa foto: Captura Video] 13:08, iul 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

Albert Oprea a fost eliminat de la Survivor România 2021, duminică seara, 4 iulie. Războinicul a izbucnit în lacrimi atunci când și-a auzit numele. Cel mai mare vis al lui era să ajungă până în Marea Finală. Cu lacrimi în ochi, Albert Oprea și-a luat adio de la fiecare cooncurent în parte.

El s-a bucurat să facă parte din acest concurs și că i-a cunoscut pe ceilalți Războinici și pe Faimoși. Atunci când a ajuns la Maria Chițu, Războinicul a mărturisit că îi pare rău că s-a îndepărtat de el. La venirea blondinei în competiției au apărut zvonuri că între cei doi începea să s elege o relație amoroasă.

„Maria, când ai venit în competiție, în primele zile, te vedeam dintr-un alt film, puțin copilă, după am văzut ce abilități sportive ai, la ce performanță poți să ajungi. Șederea ta aici m-a bucurat din ce în ce mai mult și eu ți-o zic sincer, mie mi-a părut rău când tu ai ales să te îndepărtezi de mine. Nu eu am făcut asta și o știi foarte bine. Tu cu Adelina ați crezut că am avut ceva cu voi, nu am avut treaba asta. Nu o să îți port ură, îți promit treaba asta. Îți doresc tot binele din lume de acum încolo, să ajungi unde ți-ai propus”, i-a transmis Albert Oprea colegei sale.

Albert Oprea și Maria Chițu [Sursa foto: Captura Video]

Albert Oprea, în lacrimi după eliminarea de la Survivor România 2021

După prima săpătmână de jocuri individuale de la Survivor România, deznodământul a fost unul nefericit pentru Albert Oprea.

Războinicul a părăsit competiția din Republica Dominicană.

„Am venit aici cu gândul de a câștiga și a ajunge în finală.

Regretele pe care vi le-am spus sunt și singurele, pentru că știam că se ajunge la momentul ăsta să părăsesc competiția și nu-mi doream deloc. Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce ma putut.

Nu am avut nicio secunda gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei.

Îi predau ștafeta lui Andrei. L-am considerat cel mai bun din echipa noastră. Plec cu multe aminitiri frumoase și o ultimă amintire pe care mi-a oferit-o Zanni. A fost foarte frumos gestul pe care l-a făcut pentru mine....” Citește mai multe AICI.