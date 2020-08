Ale Ruse de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură YouTube]

Ale de la Puterea Dragostei a ieșit din casă înainte de a apuca să-l cunoască mai bine pe Cristian Comănici. Fanii emisiunii își doresc extrem de mult ca fosta concurentă să se întoarcă în competiție și să clarifice lucrurile lăsate în urmă cu Cristian. La rândul ei, Ale a spus că ar vrea să se întoarcă în competiție pentru că a fost o experiență de care a avut nevoie și chiar ar vrea să învețe cât mai mult din asta.

Ale de la Puterea Dragostei, despre relația ei cu fetele din casă. De cine s-a atașat cel mai mult?!

Ale de la Puterea Dragostei a spus în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei” că a stat singură în camera de hotel, dar asta nu pentru că ar fi o persoană singuratică. Fosta concurentă a recunoscut că a preferat să nu se implice foarte mult în discuțiile din casă, ceea ce a fost cel mai bine pentru ea la acea vreme.

„Nu ieșea la numărătoare. M-am gândit că ar fi mai bine. S-a și nimerit. Mi-aș fi dorit să am o colegă de cameră. Nu sunt o fire care nu ar fi suportat pe cineva. Nu m-ar fi deranjat să am o colegă de cameră, oricum”, a spus Ale de la Puterea Dragostei, despre faptul că a stat singură în cameră.

Întrebată de cine s-a atașat cel mai mult din casa Puterea Dragostei, Ale a spus fără să se gândească prea mult că se simte foarte apropiată de Mona. În ciuda lucrurilor negative care s-au tot spus despre trecutul Monei, Ale spune că este o fată deosebită cu un suflet bun.

„M-am atașat cel mai mult de Mona. Cu ea mi-am petrecut cel mai mult timp, dar de ea m-am apropiat cel mai tare. Este o fată foarte ok din toate punctele de vedere. Nu este așa cum se spune. Este o fată foarte sufletistă. Indiferent dacă ar fi adevărat sau nu ar fi adevărat este viața ei, alegerile ei, deciziile ei și indiferent de acest aspect eu nu am cum să o judec. Chiar îmi este foarte aproape. Când am plecat din casă mi-a demonstrat că îi pare foarte rău. Adică a plâns cot la cot cu mine și asta m-a făcut și mai tare să mă apropii de ea”, a declarat Ale despre Mona de la Puterea Dragostei.