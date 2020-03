Alege livrare flori si ofera-le celor dragi toata dragostea ta!

Speram ca sunteti bine in perioada aceasta, atat fizic, dar si mental. Este foarte important sa ne pastram calmul si sa ne ocupam timpul cu activitati de calitate. Incercati sa fructificati toata aceasta perioada de izolare: cititi, invatati o limba straina, invatati ceva nou in fiecare zi. Astfel, nu va fi o perioada ,,pierduta” si cand totul va reveni la normal, o sa fiti mai pregatiti pentru orice v-ati dori. Sunt o multime de cursuri online pe care le puteti urma in perioada aceasta, asa ca profitati de ele si imbogatiti-va cunostintele.

Iar daca aveti nevoie sa cumparati ceva, oricare ar fi acel lucru, comandati cu incredere online. Nu trebuie sa va fie teama, deoarece toate companiile de curierat si-au luat masuri de precautie, la fel si magazinele online. Astfel, veti primi produsele in cele mai bune conditii si in siguranta, fara a mai fi nevoie sa va expuneti mergand personal la magazin. Astfel, veti reduce riscul de a va imbolnavi sau in cazul in care sunteti asimptomatici, sa transmiteti mai departe virusul.

Nimeni nu poate sti exact cat va mai dura toata aceasta situatie, asa ca este bine sa incercam sa ne vedem de vietile noastre in limita posibilitatilor. Si este important sa tinem legatura cu persoanele dragi in fiecare zi. Din fericire, traim in epoca tehnologiei si putem sa sunam in orice colt al lumii, putem initia apeluri video, trimite poze sau clipuri si asa mai departe. Incearca sa vorbesti cu prietenii si familia cat mai des, chiar daca va intrebati doar ,,ce mai faci?” sau daca impartasiti retete culinare. Este foarte important ca in aceasta izolare, sa ii simititi pe cei dragi aproape, chiar si virtual.

Iar daca vreti sa le aratati dragostea voastra, indiferent de motiv, o puteti face in siguranta. De exemplu, puteti comanda flori in cele mai bune conditii, de la o florarie online. Astfel, puteti fi alaturi de cei dragi de ziua lor de nastere sau pentru a le aduce o raza de speranta intr-o zi oarecare. Surprindeti-va cele mai dragi persoane alegand livrare flori de la Maison d’Or! Puteti comanda buchete de flori, flori in cutii, aranjamente superbe de primavara, pachete cadou (care contin flori si un parfum de exemplu). Suntem siguri ca oricine va primi flori in perioada aceasta se va bucura enorm.

Probabil si voi ati uitat ca este primavara si cu siguranta nu v-ati bucurat deloc de zambile, lalele gingase, frezii si toate florile specifice acestui anotimp, din cauza izolarii care a coincis cu inceputul primaverii. Insa, o florarie online o sa va permita sa va bucurati de toate acestea cu o simpla comanda. Curierii vor face tot posibilul ca livrarea sa se efectueze in cele mai bune conditii. Nu va mai trebui sa semnati pentru primire, curierii livreaza cu manusi si se dezinfecteaza constant, ori de cate ori este nevoie. Asa ca nu va fie teama sa comandati tot ce va doriti in perioada aceasta, inclusiv flori superbe de primavara.

Ce spuneti? Le veti face o bucurie persoanelor dragi si le veti oferi florile preferate?