Alessia a murit la 21 de ani după o operație de mărire a bustului, chiar înainte de nuntă. Mario, logodnicul său, declarații sfâșietoare: "Te iubesc, Alè, nimeni nu-ți va putea lua locul"

Pentru că visa să arate impecabil în ziua nunții, tânăra a apelat la medicul estetician pentru a-și mări bustul. Alessia trebuia să se căsătorească cu Mario Lucchesi, alături de care forma un cuplu de multă vreme.

Cum s-a întâmplat tragedia

Din păcate, nu a apucat să se bucure de cea mai importantă zi din viața ei, dar nici de noul bust pe care și-l dorea atât de mult. Intervenția avea să-i aducă sfârșitul. Alessia Neboso a decedat la doar câteva zile după operația chirurgicală.

Fata nu s-a simțit deloc bine la doar câteva zile după operația de mărire a bustului. Alessia a acuzat stări de oboseală, febră, se simțea slăbită și prezenta probleme gastro-intestinale. Părinții și-au dat seama că este ceva în neregulă cu fiica lor așa că au dus-o la camera de urgență a Clinicii Villa dei Fiori din Acerra, lângă Napoli, Italia, unde a fost și internată pe data de 20 septembrie.

„Colegii care erau de serviciu au înțeles imediat că situația este foarte gravă. Indicatorii ei funcționali au fost toți modificați; rinichii deja cedau, numărul ei de celule albe din sânge era de 17.000 și începea să aibă dificultăți de respirație. Intervalul normal pentru un număr de celule albe din sânge este de obicei între 4.000 și 11.000 pe microlitru. Am supus-o la toate testele posibile. Am vrut să înțelegem unde a fost localizat infecția. Am făcut o ecografie și o tomografie a abdomenului, o altă tomografie a toracelui, din care am înțeles că problema vine de la plămâni”, a declarat doctorul Feliciano Ciccarelli.

Medicii au stabilizat-o pe tânără și au dus-o la reanimare, însă starea ei s-a agravat rapid. Deși, au depus toate eforturile necesare, pacienta și-a dat ultima suflare câteva ore mai târziu, în urma unui stop cardiac.

O prietenă de a Alessiei face declarații cutremurătoare. „Visul ei a fost să se căsătorească purtând o rochie frumoasă, decoltată, care să-i scoată în evidență noul decolteu. Alessia avusese întotdeauna un complex legat de sânii ei mici, deși nu erau chiar atât de mici, de fapt: după părerea mea, erau aproape perfecți. Dar ea nu voia să asculte sfaturi şi se hotărâse să-i mărească; nu-i păsa ce spuneau alții. Nici nu voia să-şi asculte iubitul; nici el nu era pentru. Când a venit la mine acasă pentru o manichiură, nu a vorbit despre nimic altceva și a fost foarte fericită că și-a făcut curaj să meargă la chirurg”.

Alessia a murit la 21 de ani. [Sursa foto: Facebook]

Alessia dorea cu orice preț să-și facă operația de implant mamar

Tânăra avea un mare vis acela de a apela la medicul estetician pentru a-i mări bustul. Ea voia să-și mărească sânii cu câteva mărimi la o clinică specializată în chirurgie plastică.

Conform părinților, a mers prima dată la clinica respectivă pentru un control de rutină, iar pe 11 septembrie medicul a decis că-i face operația. „Ea a fost bine până pe 18. Primele probleme au apărut în acea seară și au continuat în dimineața următoare. Apoi, s-a înrăutățit până pe 20, când a ajuns la clinică în stare critică și în cod roșu”, a mai spus doctorul Feliciano Ciccarelli.

Familia fetei cere dreptate și au apelat la ajutorul polițiștilor. „Dacă au fost probleme, acestea trebuie să iasă la iveală. Dacă Alessia a murit din cauza medicilor, vrem dreptate. Se descurca grozav, era frumoasă, tânără și sănătoasă. Trebuie să ni se spună ce s-a întâmplat în sala de operație”, au declarat părinții tinerei.

Mario, iubitul tinerei, i-a promis că nu va înceta până nu i se va face dreptate. [Sursa foto: daillymail.com]

Mario, logodnicul Alessiei, nu-și poate reveni din șoc

Iubitul fetei, Mario, este devastat de durere. Bărbatul susține că Alessia este iubirea vieții sale și că nu o să aibă liniște până când nu o să-i facă dreptate. Tânărul își dorește ca vinovații să plătească pentru moartea logodnicei sale.

„Te iubesc, Alè, nimeni nu-ți va putea lua locul. Vei fi pentru totdeauna femeia mea! Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Nu voi avea milă de nimeni până când nu ți se va face dreptate. Vei fi mereu în inima mea și a familiei tale. Te iubesc atât de mult”, este mesajul plin de durere publicat de Mario.