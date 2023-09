Alessia și-a dat ultima suflare, chiar înainte de a ajunge în fața altarului! Din dorința de a fi o mireasă perfectă, tânăra a apelat la o mărire de bust, care i-a adus sfârșitul

In articol:

Tragedie fără margini pentru o familie din Italia! Alessia Neboso, în vârstă de 21 de ani, a apelat la o intervenție estetică, cu puțin timp înainte de a îmbrăca rochia de mireasă. La doar câteva zile după operație, tânăra a început să se simtă rău, confruntându-se cu mai multe probleme, precum febră, oboseală și dificultăți gastro-intestinale.

Alessia a mers de urgență la spital, dar pe 20 septembrie, atunci când a fost internată, starea ei deja era una critică, iar organele ei cedau rând pe rând.

Citește și: Dan a simțit că îi cade cerul în cap, după ce și-a găsit soția moartă pe bancheta mașinii: „Și-a pus mâinile în cap şi a început să ţipe". Camelia dispăruse de câteva zile de acasă și era căutată de poliție! Nimeni nu-și explică ce s-a întâmplat

„Colegii care erau de serviciu au înțeles imediat că situația este foarte gravă. Indicatorii ei funcționali au fost toți modificați; rinichii deja cedau, numărul ei de celule albe din sânge era de 17.000 și începea să aibă dificultăți de respirație. Intervalul normal pentru un număr de celule albe din sânge este de obicei între 4.000 și 11.000 pe microlitru. Am supus-o la toate testele posibile. Am vrut să înțelegem unde a fost localizat infecția. Am făcut o ecografie și o tomografie a abdomenului, o altă tomografie a toracelui, din care am înțeles că problema vine de la plămâni”, a declarat doctorul Feliciano Ciccarelli.

Citeste si: Răsturnare neașteptată de situație în Casa iubirii! Larisa va dezvălui detalii uluitoare despre una dintre colegele sale! „Oricum ea este în situația josnică!” Aflați ce se va întâmpla, joi, 28 septembrie, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Alessia a murit în urma unui stop cardio-respirator

După ce a ajuns la urgențe, medicii au reușit să o stabilizeze, însă Alessia a decedat, în urma unui stop cardio-respirator, la doar câteva ore după.

Una dintre prietenele tinerei a povestit cum Alessia visa de foarte mult timp la intervenția de mărire a bustului, ba chiar era foarte fericită înainte de operație, asta pentru că reușise să-și facă curaj, în cele din urmă, deși apropiații ei nu erau de acord cu această procedură.

„Visul ei a fost să se căsătorească purtând o rochie frumoasă, decoltată, care să-i scoată în evidență noul decolteu. Alessia avusese întotdeauna un complex legat de sânii ei mici, deși nu erau chiar atât de mici, de fapt: după părerea mea, erau aproape perfecți. Dar ea nu voia să asculte sfaturi şi se hotărâse să-i mărească; nu-i păsa ce spuneau alții. Nici nu voia să-şi asculte iubitul; nici el nu era pentru. Când a venit la mine acasă pentru o manichiură, nu a vorbit despre nimic altceva și a fost foarte fericită că și-a făcut curaj să meargă la chirurg”, a declarat o prietenă a tinerei.

Citește și: Fiul celor doi soți decedați în explozia de la Crevedia, noi declarații la o lună de la tragicul incident! Bărbatul a dezvăluit că nimic nu s-a schimbat în localitatea în care a copilărit: „Morţii cu morţii şi viii să se descurce”

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Guess Who, prins sub influența substanțelor interzise la volan de poliţiştii din Capitală. A fost întocmit dosar penal- radioimpuls.ro

De asemenea, în același timp, părinții Alessiei vor dreptate și doresc să afle adevărul, mai precis dacă decesul a fost din cauza incompetenței medicilor care au operat-o sau nu.

„Dacă au fost probleme, acestea trebuie să iasă la iveală. Dacă Alessia a murit din cauza medicilor, vrem dreptate. Se descurca grozav, era frumoasă, tânără și sănătoasă. Trebuie să ni se spună ce s-a întâmplat în sala de operație”, au declaratpărinții tinerei.

Alessia și iubitul ei [Sursa foto: Facebook ]