Alex Bobicioiu, primele declarații despre împăcarea cu Simina: „Îmi era foarte dor de Domi”. Ce se întâmplă acum între cei doi | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu și Simina Loica au fost unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. Cel dintâi a fost cel mai bun prieten cu fostul soț al brunetei, iar pentru acest lucru, mulți i-au condamnat. Foștii concurenți de la Puterea dragostei nu au băgat de seamă și și-au trăit povestea de dragoste la maxim, până când ceva i-a separat.

Acum, se pare că s-au împăcat, iar Alex Bobicioiu a vorbit pentru prima dată despre acest subiect.

Alex Bobicioiu, adevărul despre relația cu Simina

Alex Bobicioiu și Simina i-au luat pe toți prin surprindere când au postat o fotografie împreună, cu toții știind că sunt despărțiți. Ei bine, acum pare că s-au împăcat, dar ce se întâmplă cu adevărat între ei ne-a spus chiar Alex Bobicioiu.

„Nu știu dacă pot spune ceva concret. Ne mai vedem, mai vorbim, dar nu ca și cum am fi din nou într-o relație. Momentan vrem să fim siguri de ceea ce se întâmplă între noi doi, să vedem dacă putem să declarăm că suntem iar într-o relație. Ne-am mai văzut, ne-am mai plimbat, am mai ieșit pe aici, pe colo, dar încă nu e ceva serios. Nu vrem să mai facem vreo greșeală, să arătăm lumii dragoste mare. Eu nu regret nimic din ceea ce am făcut. Noi am fost fericiți, am avut și mici certuri și mari împăcări, dar acum vom vedea ce se va întâmpla. Toată lumea ne-a întrebat dacă ne-am împăcat când au văzut poza pe care am postat-o, dar nu le-am răspuns, doar noi știm ce se va întâmpla. Îmi era foarte dor de Domi, în continuare îl iubesc și el mă iubește, mă consideră ca un tată. Acum, stăm fiecare la casa lui, vrem să reparăm ceea ce s-a întâmplat între noi în trecut, amândoi am greșit destul de mult.”, a declarat Alex Bobicioiu.

Citeste si: Dana Criminala și Leo de la Strehaia au luat o decizie importantă. Cei doi sunt pe cale să facă o mutare strategică- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

Alex Bobicioiu își dorește un copil

Deși de curând Simina a anunțat că a făcut avort, Bobicioiu susține în continuare ideea că vrea să devină tată. Singura condiție este ca femeia de lângă el să îi ofere siguranța că vor rămâne împreună pentru totdeauna.

„Îmi doresc un copil foarte mult. Îmi doresc un copil să știu că sunt cu o femeie în relație, că rămân cu ea până la capăt și că putem să avem amândoi grijă de el. Nu contează ce este, sănătos să fie.”, a mărturisit Alex Bobicioiu, la WOWnews.

Citeste si: „Eu vreau psihic să fiu bine, ca în egală măsură, psihic să îl fac bine pe copilul meu. Dacă vreau mâine, eu stau cu unul de 18 ani, că așa vreau eu.” Marcela Fota a vorbit despre partenerul său- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Acum văd cum karma lucrează. Doriane ești la fel de țepar ca Donca, doar că tu ca personaj faci mai mult rău copiilor". Dorian Popa, pus la zid! Ce a făcut și de ce este aspru criticat- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!