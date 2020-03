Alex Bodi a glumit pe seama coronavirusului care a ajuns din China în Europa, cea mai afectată ţară fiind Italia. “Prima data când chinezii inventează ceva original și italienii încearcă să-i copieze:Coronavirusul”, a scris Bodi. (vezi ce spune Alex Bodi despre divorţul de Bianca Drăguşanu)

„Italienii întra în panica chiar și cind ninge se ascund și pina nu e topit tot nu ies din casa mai prosti si mai fricoși ca ei nu stiu dacă mai exista rasă...Sa fugi din Italia ,în România, unde se moare si de la un dinte scos ,asta înseamnă sa fii precaut”, au reacţionat amicii lui Bodi.

Alex Bodi a glumit pe seama coronavirusului: "Sunt victime şi orase paralizate, nu mi se pare haioasă postarea"

„Din moment ce sunt victime si orase "paralizate" nu mi se pare haioasa postarea aceasta”, a postat altcineva. "Offff...atunci ce să-ți zic:era pus sub forma de gluma,scrie sus. Dar dacă nu înțelegi,ca tu deja esti italianca ..atunci poți sa ma ștergi! Eu nu rad de nimeni...era o Gluma!!dar mereu unii oameni văd altfel tot!! Am prieteni in italia și nu fac batjocura de nimeni!!era mai mult un “haz de necaz“!”, a explicat soţul Biancăi Drăguşanu.

Numărul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminică în Italia la 1.694, cu 528 mai multe faţă de ziua anterioară, a anunţat şeful Protecţiei Civile italiene, Angelo Borrelli. Încă cinci persoane infectate au decedat în acest timp, aducând la 34 bilanţul deceselor provocate de noul coronavirus. Până în prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus în Italia s-au vindecat, dar alte 140 se află la terapie intensivă. În întreaga lume, bilanțul epidemiei de coronavirus a trecut de-acum pragul de 3.000 de morți.