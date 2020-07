In articol:

O femeie i-a spus lui Alex Bodi că este urât, după ce partenerul de viață al Biancăi Drăgușanu a postat o fotografie ce îl înfățișează într-o piscină a unui hotel din stațiunea franceză Villefranche-sur-Mer, de pe Coasta de Azur. ( vezi cum a pozat Bianca fără lenjerie intimă

Bodi a fost pozat în timp ce își duce o mână la cap. “Un million de gânduri, o singură persoană”, a scris afaceristul. O internaută nu a fost impresionată de citat și i-a transmis lui Bodi: “Doamne, cât ești de urat!”.

O femeie i-a spus lui Alex Bodi că este urât: "Te iau la mișto și ieși in pierdere"

Iubitul Biancăi Drăgușanu, obișnuit cu laudele de la admiratoare pe paginile de socializare, a reacționat vehement. “Ce simțuri ai, impresionant!! Pai tu, din viața ta aburita ma jignești și eu încă îți vorbesc frumos.”, a scris Bodi.

“Dacă ai deschis gura de caracter, tu cum îl ai?? Ca fizic...zici ca esti desenata cu acuarele pe când ploua cu găleata. Mai bine vezi cum vorbesti și încearcă sa pari o domnișoara, ca după te iau la mișto și ieși in pierdere.”, a încheiat Bodi.

O femeie i-a spus lui Alex Bodi că este urât: "Postez nu ca laudă"

“Am vazut undeva pe YouTube cum declarați că d-voastră nu sunteți pentru a afișa prea mult lux, vacante din viața personală etc. pe social-media fiindcă vă gândiți si la cei care nu își permit măcar să meargă la restaurant. Tare mult m-a emoționat, am zis uite ce persoană cu suflet mare. In același timp, când postați - că acum, ca persoana publica trebuie sa mai postați - eu așa de tare ma bucur!! Mai ales ca peisajele si voi doi sunteți desprinși din ceva lume/poveste magică cu prinți si prințese ale epocii contemporane!”, a scris a altă femeie.

„Fără sa exageram. Dar sunt momente și locuri care ma impresionează și pe mine, iar atunci postez nu ca lauda ci ca sa împart cu lumea. Ca la fel la rândul meu rămân surprins de multe ori când văd ceva wow. Va pupam și numai bine”, a răspuns Alex Bodi.