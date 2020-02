Alex Bodi este considerat un tip dur, dar puțini oameni știu adevăratele motive pentru care a ales să își construiască această imagine.

Într-un interviu acordat Antena Stars, Alex Bodi a mărturisit că viața lui nu a fost mereu roz și a avut parte de foarte multe neplăceri. Alex Bodi face parte dintr-o familie modestă din Mediaș și recunoaște că nu a fost cel mai cuminte copil din lume., motiv pentru care își cam lua bătaie de la tatăl lui.

"Noi am avut o copilărie foarte frumoasă, provin dintr-o familie modestă.Tatăl meu era foarte sever. Îmi dădea multă bătaie, dar m-a ajutat foarte mult educaţia lui şi frica pe care o aveam faţă de el. În casă eram un copil, iar pe stradă altul. Tata auzea niște chestii și zicea „Aaa, nu, nu se poate așa ceva” Deci aveam frică așa de el.Luam maşina lui tata pe la 12 ani şi lui îi spuneau vecinii, mereu îmi luam cafteală”, a spus Alex Bodi la Antena Stars, potrivit Spynews.

Alex Bodi are numai cuvinte de laudă la adresa părinților, în ciuda micilor dificultăți pe care le-a întâmpinat când era copil. Despre mama lui spune că era cea care aplana conflictele în casă.

„Mama era puţin mai rea de gură, dar foarte sufletistă. Dar când ajungeam la tata... Mama știa că dacă intervine tata în problemă nu are ce să facă.", a spus Alex Bodi, în exclusivitate la Antena Stars.

Alex Bodi, despre experiența de a munci cu ziua în construcții

Alex Bodi a plecat alături de toată familia lui în Spania la vârsta de 18 ani și spune că au fost cei mai grei ani din viața lui. Soțul Biancăi Drăgușanu a povestit că în acea perioadă nu stătea bine cu banii și încerca să facă cât mai multe pentru a se putea întreține.

„Am dat o probă de fotbal. Am reușit prin cineva să merg la a treia ligă de la Real MadriD. Mi-au oferit un salariu mai micuț, numai să merg la muncă. Era vorba de 410 euro lunar. Mă costa abonamentul 50 și ceva de euro, îmi făcusem niște planuri și m-am luat cu un băiat și am plecat la muncă în construcții, pe furiș. Am plecat dimineața pe la șapte și am ajuns a doua zi la două dimineața acasă. Dacă îți povestesc simt și acum că am miros de cauciuc. Nu era mașină de făcut ciment, fă cu lopata, nu erau găleți, zicea în anunț că avem două ore pauză, mâncare, de unde.. Și de abia am plecat, ne-am pierdut prin Madrid, era prima oară cu metroul.. Grav.”, a mai spus Alex Bodi.