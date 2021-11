Alex Bodi, primele declarații după ce a ieșit din închisoare! Prima persoană cu care s-a întâlnit: „Întreba zilnic de mine”

In articol:

Alex Bodi a fost eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, după ce a fost arestat preventiv pentru că nu s-a prezentat în fața instanței la termen. După ce a ieșit din închisoare, afaceristul a mărturisit că prima persoană cu care s-a întâlnit a fost fiica lui cea mică, care întreba zilnic de tatăl ei.

Alex Bodi a dezvăluit că a reușit să treacă peste această perioadă prin încredere de sine și umor.

„M-am întors la viața normală și încep să îmi reiau din activități, am fost în standby în ultima lună. Totdeauna psihicul este cea mai puternică armă a omului, iar umorul te relaxează. Trebuie să mergi mereu înainte, chiar dacă întâmpini obstacole, pentru că nu ai de ales, totul depinde de tine.

Am ieșit pe la șapte și ceva și primul lucru, am vrut să îmi văd fetița. Întreba zilnic de mine, era afectată, să spun așa, emoțional. M-am dus, de fapt, a adus-o finul meu, am stat, am mâncat și apoi am mers acasă. A fost emoționant, atât din partea mea, cât și din partea ei, este o legătură tată-fiică, e mereu mai puternică decât orice. De ea mi-a fost cel mai dor, dar și de fiica mea cea mare, mai ales că a fost ziua ei luna trecută și nu am putut să plec, dar o să o revăd și pe ea curând”, a declarat Alex Bodi.

Alex Bodi vrea să își viziteze părinții în Spania

Alex Bodi a mărturisit că în perioada următoare vrea să se axeze pe liniștea lui, dar și a familiei sale. El poate călători în străinătate dacă anunță acest lucru, motiv pentru care vrea să plece în Spania. Afaceristul vrea să își viziteze părinții, dar și fiica cea mare.

„Familia este un sprijin moral, întotdeauna, și părinții sunt cei care sunt lângă tine toată viața, familia, de fapt. Totul e bine, în regulă, sper să fie și mai bine. E greu că e un contrast super mare, dar sunt praguri pe care trebuie să le depășim, să luptăm mai mult ca niciodată”, a mai spus afaceristul.