Alex Bodi scoate dovada! Din ce a făcut 7 milioane de euro anul trecut și cât a plătit impozit către statul român? Dezvăluirile care răstoarnă ancheta!

Alex Bodi a arătat de unde îi vin banii

Cătălin Dancu, avocatul lui Alex Bodi, a dezvăluit că fostul soț al Biancăi Drăgușanu a declarat autorităților române venituri cumulate de peste 7 milioane euro. Din acești bani, statul român i-a oprit un impozit și la fel s-a întâmplat în Germania și în Spania, acolo unde Bodi a plătit, legal, toate taxele.

Avocat Alex Bodi: ”Toate tranzacțiile, depuse la dosar”

In articol:

Informația vine în contextul în care Alex Bodi este acuzat de implicare într-un dosar de proxenetism și trafic internațional de persoane iar asupra acestuia planează bănuiala că a obținut venituri pe căi ilicite.

”Cu privire la tranzacțiile financiare ale sale, nu fac un secret: valoarea veniturilor nete la sfârșitul anului 2019, după impozitare, pe care domnul Bodi Alexandru le-a depus, depășește suma de 7 milioane euro. Toate tranzacțiile din Germania, din contractele de muncă, atât cele din perioada care fac obiectul verificării cât și cele actuale au fost depuse la dosarul de verificare. Veniturile provin și din Spania, din Germania și din România. Nu există acte care fac obiectul dosarului, care țin de persoana clientului meu pe teritoriul României”, a explicat avocatul Cătălin Dancu.

Alex Bodi, arestat într-un dosar de proxenetism

Citeste si: Cea mai mare rușine pentru Alex Bodi. A recunoscut că se îmbracă de la prieteni - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Avocatul a pus la dispoziția WOWbiz.ro mai multe documente, cum ar fi: contracte de muncă, contracte comerciale și chiar o declarație de impunere la ANAF pentru anul 2019. De aici rezultă că doar din Germania, Alex Bodi a declarat venituri de peste 5,7 milioane lei (1,16 milioane euro), pentru care statul român i-a oprit un impozit de 10% (peste o jumătate de milion de lei), în anul 2019.

Bodi jonglează cu milioanele, procurorii îl anchetează pentru 3.000 euro

Pentru toate aceste sume, susține Cătălin Dancu, procurorii nu au indicii că ar proveni din activități ilicite sau ilegale și nici că ar avea legătură cu dosarul de proxenetism. Anchetatorii încearcă, în schimb, să demonstreze că în decurs de 4-5 ani, Alex Bodi ar fi primit prin tranzacții bancare provenite de la femei care practicau prostituția, în jur de 3.000 de euro. Suma este una infimă pentru o perioadă atât de lungă de timp și luată în comparație cu sumele uriașe care i-au intrat legal în conturi lui Alex Bodi.

Citeste si: Dovada că nu Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, l-ar fi denunțat la DIICOT

Au pus sechestru și pe ceasul partenerului lui Bodi, în valoare de 50.000 euro

Chiar și admițând că cei 3.000 de euro au fost obținuți din activități de proxenetism, spune Cătălin Dancu, tot nu se justifică măsura sechestrului pe banii și obiectele de valoare ridicate din casa lui Bodi cu ocazia percheziției.

Cătălin Dancu. avocatul lui Alex Bodi

”La mandatul de percheziție au ridicat 5 ceasuri și faimoasa sumă de 14.000 euro. I-am întrebat (pe procurori, n.r.): ce legătură au 5 ceasuri și 14.000 de euro cu faptele penale pentru care este trimis în judecată din momentul în care le-ați sechestrat... Nu știm... Ceea ce nu știți este că cel puțin un ceas în valoare de 50.000 euro, nu este ceasul lui Bodi Alexandru. Am depus actele de proprietate, sunt ale unei alte persoane, care erau ținute în safe la el acasă și care nu are nici o legătură cu cauza. Un heirupism nejustificat! Iar acest lucru spune totul despre cum facem astăzi o anchetă care trebuie să dea rezultat. Este vorba de partenerul lui din firmă, el avea ceasul acasă la Bodi. Nu are nici o legătură cu acest dosar. El este plecat în străinătate iar ceasul omului este acolo, cu acte cu documente... Omul a venit și a zis: îmi vreau ceasul pentru că, scuzați-mă, nu am nicio treabă cu situația asta... S-a dus acolo, a fost la procuror, le-a explicat: da, este al meu, eu n-am treană cu ce se întâmplă. Nu, ceasul acolo a rămas, tot la procurori. ”, a mai spus Cătălin Dancu.