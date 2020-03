Alex Bodi a fost acuzat că ar fi avut o relație extraconjugală cu Daria Radionova, o afaceristă excentrică ce traiește la Londra dar are origini moldovenești. Cei doi au fost văzuți la un moment dat împreună, când Bodi nu divorțase încă de Bianca și imediat s-a speculat că aceștia ar avea o relație. Tăcerea lui Bodi dar și a Dariei, altfel foarte activă pe conturile de socializare, a alimentat și mai mult speculațiile.

Alex Bodi: ”E prietenă cu iubitele prietenilor mei”

WOWbiz.ro a stat de vorbă cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, iar acesta a fost în cele din urmă de acord să spună ce relație are de fapt cu frumoasa Daria și dacă aceasta este cu adevărat un posibil motiv pentru divorțul lui cu Bianca Drăgușanu.

”Hai să îți spun... Eu pe Daria am cunoscut-o cam acum o lună. Eu am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri și bancheri, la care a venit și fata aceasta care însoțea pe unul dintre partenerii mei de discuție. Atunci ne-am cunoscut iar ea s-a împrietenit cu iubitele prietenilor mei, au ieșit de câteva ore în oraș, și-au făcut unghiile împreună, chestii de genul ăsta. Așadar, să fie clar, eu nu am nici o treabă cu fata asta. Acesta este adevărul", a declarat Alex Bodi pentru WOWbiz.ro.

Pandemia COVID-19 l-a prins pe Bodi la Londra

Pandemia COVID-19 l-a prins pe Alex Bodi la Londra, acolo unde onul de afaceri a mers în interes de afaceri, dup ce a finalizat divorțul cu Bianca Drăgușanu. Omul de afaceri spune însă că va veni în țară în cel mult o săptămână, pentru a fi prezent la procesul pe care Bianca i l-a intentat și în care solicită un ordin de protecție împortiva lui. Ieri, Marea Britanie a închis granițele însă Bodi spune că va încerca să ajungă în țară cu un private-jet.