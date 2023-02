Alex Bodi spune tot! E gata să intre în cușca MMA?! Afaceristul a dezvăluit: "Nu cred că e vorba de curaj" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi este un împătimit al sporturilor și recunoaște că îi plac inclusiv sporturile de contact. Este zilnic la sală și are grijă de fizicul lui într-un mod exemplar.

Deși multe vedete s-au aventurat, s-au provocat și au intrat în cușca MMA, până acum nu a fost și cazul lui Alex Bodi.

Pe lângă luptătorii de renume, cu ani de muncă și cariere impresionante, la fiecare gală se numără și vedete care se provoacă să intre în cușca MMA.

Gala RXF din ziua de 21 februarie s-a lăsat cu mult suspans, dar mai ales cu lovituri dure între participanți. Bogdan Mocanu a câștigat în fața lui Vicenzo Final Boss, iar OG Eastbull l-a băutu pe Jon Băiat Bun.

Alex Bodi, gata să intre în cușca MMA?

Prezent la cea mai recentă gala RXF, afaceristul a fost pus față în față cu marea întrebare: va intra sau nu în cușcă?! Sincer, așa cum ne-a obișnuit, Alex Bodi a răspuns direct la întrebare și momentan spune că nu s-ar aventura.

Deși îi plac foarte mult sporturile, nu se vede într-o astfel de situație și nu știe ce l-ar putea determina să intre în cușcă sau cine.

"Eu mă văd, adică practic și îmi plac sporturile, practic și sporturi de contact, dar nu cred că ar fi vreodată vreo situație în care să mă prezint", a mărturisit afaceristul în fața Corneliei Ionescu, chiar

în timpul galei ce a avut loc la Romexpo.

Alex Bodi, la Gala RXF [Sursa foto: Instagram]

Cine ar avea curaj să lupte cu Alex Bodi în cușcă

Alex Bodi este cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport. Afaceristul nu lipsește niciodată de la sală și se numără printre cele mai bine lucrate și antrenate vedete din România. Sigur că mulți poate s-ar putea teme să intre împreună cu el în cușca MMA.

Totuși, afaceristul a mărturisit în exclusivitate la WOWnews că nu despre curaj ar fi vorba. Alex Bodi este sigur că sunt mulți sportivi foarte bine pregătiți în România, care i-ar putea ține piept în cușcă, doar că nu a venit momentul pentru o astfel de provocare.

"Nu cred că e vorba de curaj pentru că sunt sigur că sunt sportivi mult mai pregătiți ca mine, sunt oameni care fac acest lucru toată viața și este de apreciat, dar nu cred că se pupă întotdeauna sportul cu luptele de stradă sau să zic așa nu cred că m-aș lăsa provocat", a mai explicat Alex Bodi, în exclusivitate.

La Gala RXF din 21 februarie, afaceristul nu a venit pentru o anumită persoană și nici nu a avut un preferat.

"Nu am niciun favorit, eu am venit la invitația prietenilor mei. Ne-am întâlnit mai mulți prieteni și am zis să venim dacă tot sunt în București", a mai spus el.

Alex Bodi, la Gala RXF [Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi a prevestit victoria lui Bogdan Mocanu

Înainte de meciul dintre Bogdan Mocanu și Vincenzo Final Boss, Alex Bodi a prevestit rezultatul. Întrebat cine crede că va ieși câștigător, afaceristul a fost de părere că vedeta ar avea mai multe șanse față de Vicenzo Final Boss.

"Nu contează ce zice fiecare la început, contează ce se întâmplă în timpul meciului. Tind să cred că poate Bogdan ar fi puțin mai tehnic și dacă ar ști că profite un pic de alt stil și să îl ia prin surprindere pe Darian cred că ar avea șanse.

Pe forță nu știu ce să zic, pariez totuși că ar lovi mai tare Bogdan decât Darian, dar fiecare are surpriza lui. Contează secunda și într-o secundă se poate schimba tot.

Pe Darian îl mai știu pentru că am mai coincis așa în anumite cercuri, ne-am mai văzut pe la niște restaurante, pe Bogdan nu îl cunosc. Contează să câștige cel mai bun", a mai precizat Alex Bodi, pentru WOWnews.

