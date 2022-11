Alex Dobrescu a înlocuit-o pe Cristina Cioran cu o tânără de doar 22 de ani. Ce a recunoscut abia acum despre relația lui cu vedeta de televiziune: „A rezistat cu greu doi ani lângă mine”

In articol:

Vestea că Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au despărțit a luat prin surprindere o țară întreagă, iar separarea lor pare să fie una definitivă, mai ales că designer-ul deja și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei. În urmă cu câteva zile, Dobrescu și-a pus fanii pe jar, căci s-a postat pe internet alături de noua parteneră, o tânără în vârstă de 22 de ani, Diana pe numele său.

Ei bine, acum, cei doi au apărut public pentru prima dată, vorbind despre relația lor, oferindu-le astfel tuturor mai multe detalii despre povestea lor de dragoste.

Alex Dobrescu a spus că el și noua iubită se cunosc de mai multă vreme, însă abia acum drumurile lor s-au intersectat. Cât despre relația cu Cristina Cioran, bărbatul a spus că a fost sincer atunci când a declarat că își dorește să se căsătorească cu vedeta de televiziune, dar și-a dat seama ulterior că nu se potrivesc, motiv pentru care ambii foști parteneri au decis să o ia pe drumuri separate.

„Se numește Diana (n.red noua iubită) e de ajuns. Ne cunoaștem de ceva vreme, iar de mai puțină vreme de cunoaștem mai bine. A fost dragoste la prima vedere.(...). Eu chiar am vrut să ne căsătorim (n.red Cristina Cioran), dar am văzut că suntem din dimensiuni diferite. Eu o s-o ajut pe ea și pe fiica mea, cum o ajut și pe fosta mea soție.

Ea nu este fericită, eu am fost "fericirea" ei. A rezistat cu greu lângă mine doi ani în relație. Nu a plecat de lângă mine, a fost de comun acord.”, a declarat Alexandru Dobrescu, ]n cadrul unei emisiuni TV.

În același timp, Dobrescu a dorit să lămurească pe toată lumea că între el și Cristina Cioran nu mai există cale de împăcare, însă bineînțeles, pentru cei doi copilul va fi mereu pe primul loc, respectiv fetița pe care o au împreună, Ema.

„Nu există nicio cale de împăcare. De dragul copilului există finanțe. Pe tatăl meu l-am văzut foarte rar la față, dar mi-a asigurat o copilărie și o adolescență deosebită prin banii pe care mi i-a asigurat.”, a mai adăugat Alex Dobrescu.

Alex Dobrescu și Diana, noua lui iubită [Sursa foto: Captură TV]

Cum s-au cunoscut Alex Dobrescu și noua iubită

De asemenea, nici Diana, noua iubită a lui Alex Dobrescu, nu s-a dat înlături din a vorbi despre relația pe care o are cu designer-ul, spunând că s-au cunoscut în urmă cu o săptămână.

Totodată, Diana a mai specificat că este studentă și make-up artist, iar ceea ce a atras-o cel mai tare la noul iubit este creativitatea lui.

„Ne-am cunoscut acum o săptămână prin prisma unor prieteni și asta a fost. Fac 22 în scurt timp. Sunt studentă și make-up artist. Îmi place mult creativitatea lui și că vrea să facă ceva nou, ceva ce nu am mai văzut eu, cel puțin.”, a declarat Diana, noua iubită a lui Alexandru Dobrescu.

