Alex Leonte, prima reacție după toate zvonurile despre iubita lui, Theo Rose, și Bogdan de la Ploiești

Theo Rose și Alex Leonte trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragostei! Cei doi au o relație de ani buni, care a rezistat în timp datorită sentimentelor puternice pe care le au unul față de celălalt. De când Theo și Bogdan de la Ploiești formează un ”cuplu” pe scenă, ori în colaborările muzicale de succes pe care le au, fanii celor doi s-au gândit că este vorba de ceva mai mult decât o simpă prietenie.

În mediul online s-a tot zvonit că relația dintre Theo Rose și manelist este mai mult decât profesională. Oamenii au văzut o chimie aparte, pe care cei doi o aveau, recunoscută chiar de Theo. Cântăreața a dezvăluit, de curând, că atât ea, cât și Bogdan au amplificat aceste zvonuri, însă tot ei au decis să le pună și punct.

” După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex ”, a povestit Theo Rose.

Alex Leonte și Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Alex Leonte, prima reacție după aceste zvonuri

Artista a explicat că Alex este un bărbat foarte înțelegător și niciodată nu s-a supărat din cauza zvonurilor apărute. Totuși, Theo spune că a hotărât să pună stop acestor lucruri, atunci când a citit pe telefonul lui Alex, mesaje pe care acesta le primea de la internauți. În acele mesaje, oamenii din mediul online îi spuneau lui Alex s-o lase pe Theo să fie fericită cu Bogdan.

Acum, cei trei au făcut primul TikTok împreună, pentru a le da peste nas celor ”răutăcioși”. Bogdan, Theo și Alex s-au filmat împreună, iar clipul a fost distribuit și de iubitul artistei, care a avut și ceva de spus: ” NA Tiktok”.

Postarea făcută de Alex Leonte[Sursa foto: Instagram]