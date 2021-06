Alex Nedelcu și Oana Ioniță, iubita lui, prima apariție împreună! Cum s-au cunoscut cei doi îndrăgostiți: "Îmi place să petrec timp cu ea" EXCLUSIV

In articol:

Alex Nedelcu și frumoasa lui iubită, Oana Ioniță, au fost invitați, astăzi, la Bărbați vs Femei cu Bianca și Mihei. Cei doi îndrăgostiți ne-au oferit în exclusivitate primele informații despre povestea lor de iubire.

Alex Nedelcu și iubita lui, declarații în premieră

De la cum s-au cunoscut, la cum au ajuns să formeze un cuplu, dar și cum reușesc să păstreze o relație atât de armonioasă.

Oana Ioniță și Alex Nedelcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an de zile. Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut la un atelier de actorie, unde au aflat cele mai intime secrete unul despre celălalt, în urma unor exerciții.

Astfel, după trei săptămâni de petrecut împreună, au decis că este momentul să porneasă la drum împreună. Oana ne-a dezvăluit în exclusivitate că ea a făcut primul pas, pentru că simțea o nevoie continuă de a sta lângă Alex, lucru pe care nu-l mai simțise cu o altă persoană înainte. Și chiar dacă aflase că este mai mic de vârstă decât ea, s-a ghidat după ceea ce i-a spus inima și, astfel, și-a găsit alesul.

Alex Nedelcu si iubita lui, Oana Ionita

"Ne-am cunoscut la un atelier de actorie. După vreo 3 săptămâni ne-am combinat, dar în cadrul atelierului, existau niște exerciții de actorie, în care în ordine aleatorie aveai un partener cu care trebuia să lucrezi. Au fost 2 exericitii, cele mai deep, in care trebuia să ne spunem cele mai mari secrete, primul, și, al doilea, era un exercițiu în care te uitai la partener și proiectai figura maternă, atunci au fost spuse niște lucruri. S-a creat o conexiune umană. Am petrecut foarte mult timp împreună. Singura chestie pe care o aveam cu el, simțeam nevoia să stau langa el. Dupa aia s-a întâmplat. Nu veneam către el cu o intenție, când am aflat că este mai mic decât mine, era exclus. A fost o tranziție, de la un pas la altul. Eu am facut primul pas", ne-a declarat Oana Ioniță.

Alex Nedelcu este îndrăgostit iremediabil de frumoasa sa iubită și se simte extrem de bine alături de aceasta. Cu toate că are o femeie superbă lângă el, prezentatorul nu este deloc gelos și are încredere deplină în iubita lui.

"Îmi place să petrec timp cu ea. Suntem foarte naturali împreună. Nu am avut motive până acum să fiu gelos. Sunt convins că sunt mulți bărbați care și-ar dori să o cunoască", ne-a dezvăluit în exclusivitate Alex Nedelcu.

Ce nu ar ierta Oana Ioniță la Alex Nedelcu?

Iubita lui Alex Nedelcu a mai dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz că un singur lucru nu ar ierta la persoana iubită și acela este trădarea.

Alex Nedelcu si Oana Ionita

"Cred că cel mai tare m-ar deranja trădarea, de orice fel, nu doar în relație. Timpul este cel mai prețios pentru noi. Nu doar de trădarea la modul de a înșela și la modul de a-mi promite ceva. Trădarea are foarte multe forme. Trădarea nu aș accepta-o", a mai dezvăluit Oana Ioniță pentru WOWbiz.