Alex Velea, declarație neașteptată despre gelozia pe Antonia: “Aș fi înnebunit!”

Povestea de iubire dintre Antonia și Alex Velea a început în 2012, iar în ciuda criticilor de la acel moment, cei doi artiști formează în prezent una dintre cele mai unite și frumoase familii din România.

Cântărețul este conștient de frumusețea partenerei sale și a răspuns la marea întrebarea „Este Alex Velea gelos pe Antonia?”. În relația lor încrederea este extrem de importantă, iar din acest motiv cântărețul spune că nu există probleme legate de gelozie.

Alex Velea, totul despre gelozia față de Antonia

Alex Velea o iubește enorm pe Antonia și are încrederea în ea, relația lor fiind una dintre cele mai puternice din showbiz. Artistul spune că este conștient de frumusețea partenerei sale și tocmai de aceea nici nu este un bărbat gelos.

„ Nu, am învățat să nu fiu pentru că la cât e de frumoasă aș fi înnebunit. Am încredere maximă în ea, așa cum și ea are încredere maximă în mine și pur și simplu avem o relație normală.

Anul acesta facem 10 ani de când suntem împreună. Anul 2012 ne-a lăsat frâu liber emoțiilor și ne-am îndrăgostit ”, a povestit Alex Velea, la Detectorul de minciuni.

Alex Velea la Detectorul de minciuni cu Oana Radu și Octav [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum se înțelege Alex Velea cu cei mici

Artistul a vorbit și despre relația pe care o are cu copiii săi. Vedeta spune că nu îi ceartă pe cei mici decât atunci când este cazul și pentru că doar Antonia a știut când să le facă observație, pe el nu îl ascultă prea des.

„ Mi-aș da viața pentru toți copiii mei. Nu îi cert gratuit sau să îmi văr nervii pe ei, nu îmi place. Nu vreau să simtă ei că sunt supărat, să se reflecte treaba asta în atitudinea mea. Îi tratez normal, dacă greșesc le spun de ce au greșit, dacă au greșit mai mult decât trebuia îi cert.

Îi ceartă mai mult mama lor care uneori e mai înțeleaptă ca mine. Eu nu am știut când să îi cert și acum... Petrecem amândoi la fel de mult timp cu ei și încercăm din răsputeri să fim cât mai prezenți în viața lor ”, a mai explicat Alex Velea la Detectorul de minciuni.

Alex Velea la Detectorul de minciuni [Sursa foto: Captură YouTube]

Alex Velea își mai dorește copii

Artistul spune că și-ar mai dori copii, însă acest lucru nu mai este tocmai posibil, având în vedere că Antonia a trecut prin trei operații de cezariană și pentru că se confruntă și cu o serie de probleme.

Alex Velea și-ar fi dorit o familie mare, numeroasă, însă este conștient de faptul că ar fi fost necesari și mai mulți bani, pentru că cei doi artiști își doresc tot ceea ce este mai bun pentru micuții lor.

„ Eu îmi doresc copii, dar deja după trei operații de cezariană și are și RH negativ, nici grupa sangvină nu îi permite să mai aibă alt copil. Și dacă ar rămâne însărcinată, ar exista posibilitatea să fie niște probleme.

Mi-ar fi plăcut să avem o familie mare. Bine, cu siguranță am fi avut nevoie de mai mulți bani, pentru că noi ne dorim mult să investim în educația lor, să aibă toate lucrurile pe care noi nu le-am avut și asta costă”, a mai explicat artistul.

Deși fanii ar crede că Alex Velea este o tip dur, artistul recunoaște că, de fapt, este un om foarte sensibil, iar uneori poate plânge chiar și la desene animate.

„ Pot să plâng și la desene animate. Nu sunt atât de sensibil, pus în fața faptului împlinit, sunt în stare să mă descur în situații critice. Am văzut niște atrocități în viața asta(...) dar atunci n-am mai fost sensibil deloc”, a mai mărturisit Alex Velea.

